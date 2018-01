Scariolo, sobre el rival del Unicaja: "No hay nadie en España que juegue mejor que el Madrid" El seleccionador nacional, invitado esta semana en el programa 'Zona Verde', considera que el conjunto malagueño está en buena línea Miércoles, 24 enero 2018, 13:42

El seleccionador nacional y exentrenador del Unicaja, Sergio Scariolo, fue el invitado esta semana en el programa 'Zona Verde' de 101TV. El técnico italiano analizó el sorteo de la Copa del Rey y habló de la temporada que está haciendo el Unicaja. Tampoco evitó hablar sobre su futuro y aseguró que tiene el "gusanillo" de volver a entrenar en un club. Aquí algunas de sus palabras más destacadas:

Sorteo de la Copa del Rey:

"Cuando hay dos equipos del calibre de Baskonia y Unicaja en los segundos cuatro, hay dos emparejamientos más que interesantes y equilibrados, y se quedará fuera un equipo que tiene ambición y medios. Es difícil hacer consideraciones sobre la Copa. Empieza y termina en cuatro días, pueden producirse sorpresas. donde el momento de forma en el que llegan los equipos justo en esos días es decisivo. Es una competición en la que hacer pronósticos es perder el tiempo".

Unicaja-Real Madrid

"Si el Madrid juega a 73 puntos se le puede ganar. Si el Madrid juega a 90 puntos, es muy complicado. El Unicaja mantuvo el viernes el ritmo que le convenía y la anotación del Madrid sin recibir canastas al contragolpe. Otra cosa es poder repetirlo. Y el Real Madrid no estará en modo temporada regular, si no en una eliminatoria de dentro o fuera, en unos cuartos de final de la Copa. Al Madrid es un placer verle jugar. No hay nadie que juegue mejor al baloncesto en España, sin ninguna duda. Cuando hay ritmo, cuando hay circulación y ese punto de acierto que completa todo ofensivamente, es el equipo más bonito y divertido, y también en Europa.

Título de Copa 2005 con el Unicaja

"Fueron grandes años. Hicimos un equipo pieza a pieza, paso a paso, temporada a temporada, incluso vendiendo a piezas con Fran Vázquez y Trajan Langdon, para apostar por otros jugadores que podían encajar en una idea de equipo. Fueron años muy divertidos con el Unicaja. No sólo de éxitos, sino de sintonía con la afición, de entusiasmo, muy bonitos.

¿Si Unicaja puede volver a ganar la Copa? Sí, por qué no… No sé si la de esta temporada. No veo por qué no. Hay que sumar factores. Yo no lo veo imposible.

Unicaja 2017-18

"Han ido encontrando su química, su conocimiento de lo que el entrenador les pide. Defensivamente y en rebote están sólidos. El tiro de tres es una variable importante de su juego. Por dentro, si Shermadini confirma su mejora, es algo bueno. Van de menos a más. Pueden rotar más que en el pasado, sin resentirse demasiado de jugadores que están fuera. Mo Soluade ha jugado bien los últimos partidos y ha demostrado que puede estar ahí. En general, me parece que el equipo está bastante bien, en buena línea, que ahora hay que consolidar.

Los equipos de Joan Plaza no hay diferencias abismales entre jugadores. Lleva un mes y medio en la que hay roles más definidos, lo normal. No es fácil para nadie. Debes tener 12 jugadores de altísima calidad y hay pocos jugadores que pueden tenerlos. En tantos partidos de tanta exigencia alguna derrota es casi fisiológico. Hay situaciones, por viajes, cansancio, lesiones, por vacío mental… Hay jugadores, los que determinan cómo van los equipos, tienen que respirar"

Nuevas 'Ventanas FIBA' de febrero, contra Bielorrusia y Montenegro

"Tengo una opinión, pero soy empleado de la Federación. Decidiré el 5 de febrero, que será el día en el que habrá que dar la lista de 24. Tengo muy claro que, al margen de lo oficial, llevaremos a cabo un camino paralelo, que es el del equipo. El equipo siempre tiene una realidad diferente a la Federación o al club. El equipo tiene alma, tiene sangre, lazos… Va en paralelo. Seguramente estaremos muy preparados para cualquiera de las posibilidades que puedan surgir. Yo francamente no me espesor grandes cambios respecto a la primera ventana. La verdad, en cierto sentido, estoy contento. Me he encontrado muy bien con este grupo de jugadores y creo que encima se merecen la posibilidad de poder repetir. Luego, cada convocatoria… Esto no es como una serie en la que los actores son los mismos en la primera, la segunda, la tercera. Esto es un Rocky 1. ¿Ha funcionado? Pues un Rocky 2. E igual habrá un Rocky 3. O no, habrá que poner una película, con otros actores. Y tú no le has engañado, no le has dicho que vengan, porque si lo hacen bien harán otra. No. Si lo hacen bien se llevarán el reconocimiento de toda España y toda Europa les ha otorgado. Que para algunos han sido lo más que han recibido en su carrera de jugadores. Y habrá un momento en el que habrá una disponibilidad diferente, una opción de convocar a otros jugadores, y ellos saben que esa posibilidad existe y no habrá engaño ni mala intención ninguna injusticia a nivel real; luego a nivel ideal y emocional, quizá sí. Pero llega un momento en que todos somos profesionales, siempre que haya habido honestidad y lealtad en la comunicación"

Volver a entrenar en un club

"Está ahí el gusanillo. Es un año en el que las reflexiones están muy encima de la mesa. Voces que llegan. Llamamientos directos que han llegado. Estamos dándole una vuelta. Hay implicaciones también de tipo personal. La incompatibilidad de un equipo español con la selección. Luego quizá me arrepentiré. Sobre todo quiero entrenar. Ponerme el chándal, ver mejorar a un jugador, montar una defensa, trabajar un sistema… Luego la decisión de primavera-verano lo cambia. Es una temporada en la que me acerca.

Iría a la NBA de primer ayudante. Sería un estímulo también estar en un club de Euroliga. Es una posibilidad que existe, pero hay que tener y valorar una serie de parámetros"