Semana de cambios en el club malagueño tras la marcha del gerente a la ACB El consejero Emilio Mejía y Ángel Bordes, gerente del club. / Ñito Salas Previsiblemente será hoy cuando se reúnan los máximos mandatarios de la entidad malagueña ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 2 mayo 2018, 00:09

Mientras la competición no para y el Unicaja ya prepara el partido del próximo domingo ante un rival directo de la zona de 'play-off', el Gran Canaria, la actividad en los despachos del club también será esta semana más agitada de lo habitual. Será una semana de cambios en la cúpula del club, tras la marcha del hasta ahora gerente, Ángel Bordes, a la ACB.

El presidente del club, Eduardo García, tenía previsto convocar al consejo de administración tras el puente de mayo y previsiblemente será hoy cuando se reúnan los máximos mandatarios de la entidad malagueña. El principal tema sobre la mesa será el relevo de Bordes, que era el hombre fuerte de la entidad junto al presidente y que ejercía muchas más funciones que las propias de un gerente al uso. Aunque el nombramiento del gerente no tiene que ser inminente, lo lógico es que el nuevo cargo no tenga tanto poder como Bordes y se limite a la gestión económica de la entidad. El momento de la salida de Bordes no es el idóneo, ya que se acerca el final de temporada y el ya exgerente tenía un papel importante a la hora de negociar fichajes o de pactar renovaciones de jugadores. Por otro lado, otro de los aspectos que el consejo de administración es el futuro de Joan Plaza, capital a la hora de confeccionar la próxima plantilla. Aunque el club ha argumentado en varias ocasiones que tomará la decisión sobre el entrenador a final de temporada, el debate está abierto.