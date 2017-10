El MVP de la semana se crió en el Unicaja Dejan Todorovic, exjugador del equipo malagueño ahora en el Bilbao, es el mejor jugador de la jornada en la Liga Endesa ENRIQUE MIRANDA Málaga Domingo, 29 octubre 2017, 21:58

No es la primera vez que un producto forjado en Los Guindos, formado por el Unicaja, empieza a triunfar lejos de Málaga. Es el caso ahora de Dejan Todorovic, que está protagonizando un gran inicio de temporada con el Bilbao Basket, equipo en el que se ha asentado desde que se desvinculó del Unicaja en 2016. El club malagueño dejó libre al jugador, que había llegado a Málaga en 2011 junto a Kuzmic como dos perlas para la cantera, de la mano de Kosta Jankov.

No cuajó Todorovic en Málaga, que tuvo grandes actuaciones en la LEB y que tuvo sus minutos en el primer equipo, pero no llegó a romper. El Unicaja decidió cederle al Bilbao y después terminó por no renovarle el contrato, por lo que Todorovic firmó tres temporadas con el conjunto vasco. Todorovic ha logrado esta semana su primera designación como Jugador de la Jornada en la Liga Endesa, tras sumar 28 de valoración, gracias a sus 22 puntos y 6 rebotes. El alero serbio lideró a su equipo hacia la victoria ante el Gipuzkoa Basket, por 87 a 91.

Tras conocer su designación como Jugador de la Jornada, Dejan Todorovic quiso destacar que el Bilbao Basket hizo “un muy buen trabajo como equipo y por eso ganamos el derbi de hoy”. Y gracias a ese buen trabajo, el alero serbio ha podido obtener la primera designación individual de su carrera en la Liga Endesa. “Con la victoria ha llegado este ‘premio’ personal de ser MVP de la jornada y la verdad es que estoy muy contento por ello”, señaló.