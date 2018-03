Shermadini y Augustine esquivan el quirófano El Unicaja decidirá hoy si Augustine viaja a Moscú para jugar contra el CSKA. / Agencia LOF Las pruebas descartan lesiones graves de los dos pívots del Unicaja, aunque el primero será baja mañana ante el CSKA JUAN CALDERÓN Jueves, 8 marzo 2018, 00:36

Respira el Unicaja, pero es una respiración contenida. No plena. Las pruebas médicas a las que fueron sometidos ayer Shermadini y Augustine descartaron que sufran lesiones graves, aunque el primero se pierde el choque de mañana en Moscú y sobre el segundo se tomará una decisión definitiva hoy antes de que el equipo ponga rumbo a la capital rusa.

Los dos pívots pasaron por el Hospital Quirón Málaga después de algunos días de incertidumbre por sus respectivos problemas físicos. El georgiano lleva una semana y media pendiente de las molestias que tiene en el pie izquierdo y que hicieron pensar que tenía una fractura en el quinto metatarso, lo que casi se habría traducido en una intervención quirúrgica, algo que quedó descartado. En el caso del estadounidense, que sufre molestias en la rodilla derecha, también se descartó cualquier dolencia de consideración como que tuviese afectado el menisco, que era lo que se temía. Tampoco se apreció lesión de este tipo que le habría obligado a pasar por el quirófano.

Sin embargo, Shermadini se pierde el choque de mañana en Moscú, 18.00 horas, y tiene el pie izquierdo inflamado y con dolor, de ahí que la tranquilidad no sea plena en el seno del club malagueño. La de ayer es la segunda resonancia magnética a la que se somete el jugador y en ninguna se ha apreciado una lesión ósea, pese a que se pensaba que podría sufrir una fractura por estrés. Para tratar de recuperarlo, o mejor dicho, de no forzarlo, se lo va a reservar en la medida de lo posible, de ahí que se quede en Málaga para ser tratado. El club malagueño no confirmó si Shermadini estará disponible para el choque del domingo ante el Delteco Gipuzkoa (18.30 horas).

El caso de Augustine es casi calcado. Sin señales de una lesión grave, el estadounidense todavía tiene dolor, además de una contractura en el sóleo de la pierna izquierda que le ha impedido ejercitarse con normalidad. El Unicaja viajará a Moscú a 12.50 horas de esta tarde, y justo antes se tomará una decisión definitiva sobre si desplaza con el equipo a Moscú.

Ahora está por ver qué decide el Unicaja sobre la posibilidad de reforzar el equipo, pues es evidente que el estado físico de algunos jugadores clave como Shermadini, Augustine o Nedovic no es el mejor. El calendario le ha pasado factura al equipo malagueño en una fase clave de la temporada, con esa derrota determinante ante el Estrella Roja. En la competición europea todavía le queda un mes para finalizar la fase regular, y el Unicaja, con pocas opciones ya de acceder a los ‘play-off’ tendrá que mantener la tensión competitiva.

Si antes la prioridad de Joan Plaza era la de reforzar el puesto de base, y así se lo solicitó al club, ahora este nuevo escenario con Shermadini y Augustine en el alambre, puede que cambie los intereses del técnico. Varias agencias de representación indicaron ayer a SUR que el club no se había puesto en contacto con ellos para tramitar fichaje alguno.