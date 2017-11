Suárez, el cuarto 'canterano' Carlos Suárez, después de un entrenamiento con el Unicaja la semana pasada. / Fernando González Después de Berni, Cabezas y Fran Vázquez es ya el jugador con más partidos en Europa con el Unicaja JUAN CALDERÓN Miércoles, 29 noviembre 2017, 00:25

El baloncesto actual y el funcionamiento del mercado dejan poco margen para que los jugadores hagan carrera en un mismo equipo. Los cambios de clubes, ciudades, destinos e incluso países están a la orden del día. Sin embargo de vez en cuando surgen casos muy particulares como el de Carlos Suárez. El madrileño, capitán del Unicaja, salió del Madrid después de un año en el que acabó relegado al banquillo y recibió la llamada del Unicaja sin saber que en Málaga relanzaría su carrera y se convertiría en un referente para el club y sus aficionados.

Aquello fue en el verano de 2013, hoy Suárez forma ya parte de la historia cajista en todos los sentidos tras levantar en mayo el título de la Eurocup en aquella inolvidable noche del 5 de mayo en Valencia. El alero, ala-pívot o pívot, a gusto del aficionado, también ha consolidado una trayectoria al alcance de pocos y ya es el cuarto jugador con más partidos europeos disputados con la camiseta del Unicaja, al sumar 96 encuentros entre Euroliga y Eurocup.

Los históricos Berni Rodríguez. 188 encuentros en Europa para el jugador malagueño, 19 de ellos en la Copa Korac. Carlos Cabezas. 146 partidos par el base marbellí, quince de ellos en la Copa Korac y el resto en la Euroliga . Fran Vázquez. 122 partidos en Europa para el pívot gallego, que ahora juega en el Iberostar Tenerife, todos en la Euroliga.

Las tres primeras posiciones están ocupadas por tres hombres que dejaron huella en el Unicaja: Berni Rodríguez, Carlos Cabezas y Fran Vázquez, al que esta semana se ha visto a un nivel formidable en los encuentros de clasificación para el Mundial de China que ha disputado con España a las órdenes de Sergio Scariolo.

Por encima de Jiménez

Suárez, además, ha superado a un jugador con el que llegó a coincidir en sus comienzos en el Estudiantes, como es el actual secretario técnico del Unicaja, Carlos Jiménez, que hasta ahora era el jugador no canterano con más encuentros europeos con el Unicaja.

«Estar ahí en ese grupo de grandes jugadores, campeones del mundo, es un honor y más sin haber nacido en Málaga ni en Andalucía. Que te acojan de esta manera te hace ver lo buena gente que es la gente aquí y cómo trata a alguien que no es de la ciudad o de Andalucía», afirmaba Suárez.

Lo que no se imaginaba el madrileño cuando llegó al Unicaja es que acabaría echando raíces en Málaga probablemente para siempre, tal y como él mismo explica. «Cuando llegué no pensaba que iba a estar tanto tiempo, quizá algunos años para luego volver al Estudiantes, quién sabe. Pero Málaga es una ciudad increíble y el club es espectacular. Sólo puedo tener palabras bonitas para Málaga, me he comprado una casa aquí... El primer año Mario Bárbara bromeaba conmigo y me decía que me acabaría comprando una casa, pero yo le replicaba que lo haría en Madrid, y mira... Málaga engancha. Engancha la gente, la ciudad...».

Con contrato hasta 2021, Carlos Suárez está en disposición de aumentar más su trayectoria con el club de Los Guindos. Superará a Fran Vázquez, que jugó 122 partidos europeos con el Unicaja, todos en la Euroliga, e incluso puede dar caza a Carlos Cabezas, ahora jugando en Venezuela, y que disputó 122 partidos, pero tendrá complicado alcanzar a Berni Rodríguez líder de esta y otras clasificaciones históricas y que jugó 188 encuentros con la camiseta del Unicaja. Por este y otros motivos, su dorsal con el número 5 cuelga del techo del Palacio. Quizá el de Suárez esté algún día al lado...