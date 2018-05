Tarde de juegos y autógrafos para el Unicaja Nedovic, en primer término, firmando junto a sus compañeros. / Fernando González Los jugadores relajaron la tensión de los últimos encuentros en un entrenamiento con público ENRIQUE MIRANDA Málaga Lunes, 21 mayo 2018, 21:09

La plantilla del Unicaja tuvo este lunes una de esas tardes que sirven para relajar la tensión, después de las dos duras derrotas ante Gran Canaria y Zaragoza y del final de infarto ante el Andorra. El club malagueño y la Fundación Unicaja organizaron un entrenamiento de puertas abiertas para que la afición pudiera acercarse a los jugadores y de paso presentar los campus Unicaja que se desarrollarán en verano. Aunque no hubo mucho público –unas 300 personas, no ayudó que fuera lunes y que la iniciativa no se diera a conocer con mucho tiempo–, la jornada estuvo entretenida y los jugadores disfrutaron de la cercanía de sus seguidores más jóvenes.

Tras una leve sesión de tiro, ya que el equipo se había entrenado por la mañana, se organizaron varios concursos de tiro entre los jugadores. Se retaron a meter canastas desde el medio campo (Waczynski fue el primero en acertar) y después Dani Díez se impuso en el clásico juego del 'K.O.' desde la línea de tres puntos. También hubo un particular 'cuatro en raya' con la colaboración de algunos aficionados. Después, tanto los jugadores como Plaza estuvieron firmando autógrafos y haciéndose fotos con los aficionados. Los jugadores se mostraron muy cercanos y los niños se fueron con una sonrisa en la cara.