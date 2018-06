Las dos temporadas de contrato en el Unicaja, claves para convencer a Casimiro El técnico se reunió ayer con el Gran Canaria, que sólo le ofrece renovar por una campaña, y debe responder en 24 horas JUAN CALDERÓN Miércoles, 13 junio 2018, 00:52

La cuenta atrás para la llegada de Luis Casimiro a Málaga como nuevo entrenador del Unicaja ha comenzado. El técnico ya conoce la propuesta de renovación de su actual equipo, el Herbalife Gran Canaria, que le ha dado 24 horas para responder. Leve mejora de salario y una temporada de contrato. Esta situación acerca al entrenador manchego al conjunto cajista, que le dobla su actual salario y le ofrece dos campañas de vinculación.

Casimiro se reunió ayer por la mañana con los responsables del equipo insular para analizar la temporada temporada tras la consecución de una plaza para la Euroliga y hablar del futuro. Tras exponerle sus condiciones de renovación, Casimiro reconoció que tenía una propuesta del Unicaja, sin entrar en detalles. Como ya se ha explicado días atrás, el club malagueño contactó con su agente en cuanto la opción de Fotis Katsikaris se vino abajo por el interés de un equipo de la NBA en contratar al griego como asistente.

Es previsible que en las próximas horas Luis Casimiro rechace renovar con el Gran Canaria y coja la oferta del Unicaja. Los acontecimientos se pueden precipitar en cuanto se dé la primera de las situaciones, pues el entendimiento con el equipo malagueño es casi total. Fuentes cercanas a Casimiro recalcaron que el técnico exigía dos temporadas para coger cualquier proyecto, y eso es lo que le ha puesto encima de la mesa el Unicaja, algo que también excluye al Gran Canaria de la posibilidad de retenerlo.

Tras esa reunión con la directiva del Herbalife Gran Canaria, las palabras de su presidente, Enrique Moreno, dejaban entrever que no confiaba en exceso en la continuidad de Casimiro. «Estamos en conversaciones y veremos si renueva Luis, pero si no es así traeremos otro entrenador que nos aporte el liderazgo que necesitamos en la Euroliga. Luis es la primera opción, pero no hay nada cerrado. Esta próxima temporada va a ser bastante dura y habrá que trabajar muy rápido, y esta misma semana tendremos noticias sobre el entrenador, para saber qué quiere y qué necesita para competir en la Liga y, además, muy dignamente en la Euroliga», dijo.

En el seno del Unicaja saben que la llegada de Luis Casimiro está muy próxima, aunque se insiste en que el acuerdo todavía no está cerrado, es posible que incluso se concrete antes de que acabe la semana. Lo que es evidente es que sí hay abierto un proceso negociador entre el Unicaja y el entrenador de 57 años natural de Villamayor de Calatrava, un pueblo de Ciudad Real de 650 habitantes. Es el hombre que relevará a Joan Plaza.