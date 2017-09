El todoterreno del Unicaja Milosavljevic, ayer en la pista auxiliar del Palacio / F. J. Acevedo Milosavljevic, que debutará el domingo, destaca por su polivalencia exterior ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 27 septiembre 2017, 00:26

Los aficionados malagueños que hayan seguido el concurso de Dragan Milosavljevic en el pasado Eurobasket, en el que logró la medalla de plata, quizás se hayan llevado una parcial del nuevo jugador del Unicaja. A las órdenes de Djordjevic, el exjugador del Alba era un especialista defensivo, un perro de presa detrás del mejor jugador exterior rival. «En la selección serbia cada jugador tiene un rol específico. En el Unicaja espero mostrar mi juego en ambos lados de la cancha», asegura Milosavljevic, de 1,98 y 28 años.

El exterior del Unicaja es un excelente defensor, pero en ataque puede aportar muchas cosas. Tiene buen tiro de tres, aunque no es un especialista; es muy efectivo desde la media distancia y también puede penetrar a canasta con contundencia, ya que tiene un buen físico. Además ,tiene buena visión de juego y puede incluso subir el balón. «Puede jugar prácticamente de lo que quiera, se adaptará a lo que pidamos», decía ayer sobre él Ángel Sánchez-Cañete, técnico ayudante de Plaza. Milosavljevic es el nuevo hombre para todo del Unicaja, un jugador todoterreno que le dará muchas posibilidades exteriores al conjunto malagueño, ya que puede jugar de base, de escolta y de alero. «Mi posición natural es la de 2-3, pero algunas veces puedo jugar como un base puro, organizando al equipo y también puedo ayudar a subir el balón cuando hay presión sobre el base», aseguró ayer el jugador.

El serbio se ha apoyado en Nedovic y Musli para integrarse y se esfuerza por aprender el idioma: «Mi madre veía muchas telenovelas en español»

Milosavljevic fue presentado ayer como nuevo jugador del Unicaja después de un largo verano con Serbia y de disputar la final del Eurobasket. El internacional lleva menos de una semana en Málaga y ni siquiera ha podido jugar algún amistoso con sus compañeros, pero lo normal es que este próximo domingo debute en Murcia en el primer partido de la Liga Endesa (12.30 horas). De hecho, con la posible baja de Dani Díez por un esguince en el hombro derecho, Milosavljevic podrá acompañar a Waczynski en la posición de alero. El mensaje que le ha trasladado Plaza es que lo primero para el equipo es la defensa, «aunque en ataque quiere que aporte fuerza y que genere para el resto de jugadores», declaró.

Lograr un título

Pese a que nunca ha jugado en la Liga Endesa –«de pequeño siempre veía la Liga española, era un reto jugar aquí»–, se espera que su integracióne en el equipo sea rápida. La presencia de sus compatriotas Nedovic y Musli ayuda. También tuvo muy buenas referencias de McCallum, que coincidió en los Spurs con el serbio Marjanovic. «Cuando el Unicaja me pasó la oferta, llamé a Nedovic y no tardé en decidirme. Él me ha hablado muy bien de la ciudad, dice que es su segunda casa tras Belgrado. Sé que el Unicaja es una gran organización, que siempre lucha por estar arriba, por llegar a algo más». Como Nedovic, sus objetivos son ambiciosos:«Tenemos un buen equipo y un buen entrenador, intentaremos lograr algún título y llegar lo más lejos posible en la Euroliga», aseguró ayer.

Aunque aún es pronto, ‘Gagi’ (así lo apodan) tiene intención de aprender español cuanto antes: «Sé algunas palabras, mi madre veía muchas telenovelas», aseguró entre risas el escolta. Milosavljevic lucirá el dorsal 12 en el Unicaja, su número de la suerte también con la selección serbia (en Berlín jugaba con el 21).