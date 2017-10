El Unicaja abusa del Burgos UNICAJA PHOTOPRESS El equipo malagueño firma una primera parte primorosa para sumar su segunda victoria en la ACB (93-72) JUAN CALDERÓN Jueves, 5 octubre 2017, 23:37

El Unicaja pasó por encima del San Pablo Burgos para conseguir su segunda victoria de la temporada en la Liga ACB (93-72). Lo hizo de forma contundente y arrolladora con una primera parte que ya forma parte de la historia del club, pues los 65 puntos que logró al descanso son ya su mejor registro de siempre. Con el partido totalmente decantado tras los dos primeros cuartos, el encuentro se afeó, y al final incluso al público le molestó el exceso de relajación y los fallos de los jugadores malagueños.

El partido duró un suspiro. Para ser exactos cinco minutos, que fue lo que el Burgos le aguantó al equipo malagueño. Del 11-12 a los cinco minutos se pasó a un demoledor 32-18 en los que el Uicaja le pasó por encima a su rival. No hizo falta más para comprobar las enormes diferencias que hay a día de hoy entre un equipo confeccionado para competir en la euroliga, como es el malagueño, y su rival, recién ascendido de la LEB Oro.

La diferencia de intensidad y calidad rompió el partido en sólo unas jugadas. Milosavljevic producía en todas las facetas del juego, y un Brooks desatado demostró su gran estado de forma y confianza. El estadounidense puso al público en pie con un mate a una mano después de culminar una 'alley oop' de McCallum.

Para desgracia del Burgos, incapaz de parar el recitar cajista, la rotación del Unicaja seguía siendo muy superior. Se sentó Milosavljevic y apareció Waczynski, que amplió el rango de anotación de su equipo. Si el serbio producía reboteando y forzando personales, el polaco lo hacía desde la línea de tres. El resultado era ya bochornoso para los intereses del equipo visitante, con 51-23 a los quince minutos. Tampoco alivió las penas del Burgos la entrada en pista de Okouo y Soluade, teóricamente los últimos elementos de la rotación del Unicaja. El primero superó sin problemas a los pívots visitantes, mientras que el segundo, que jugó de base, casi que mejoró a McCallum. Dos triples y una asistencia, fueron la carta de presentación en Málaga del base inglés. Al descanso el Unicaja había anotado la friolera de 65 puntos, el mejor registro de su historia desde que milita en la ACB.

Con semejante diferencia en el marcador y en la pista, el partido perdió toda tensión, pero no el interés. El Burgos plantó una zona tras el descanso que al menos le permitió frenar el diluvio de puntos. El Unicaja se atragantó, en parte porque no lo lograba hacer llegar el balón a un todavía desubicado Shermadini, al que todavía no se le ha visto al gran nivel que lució el año pasado en Andorra, y tampoco pareció convencer a Plaza.

Con el partido de cara, el técnico catalán del Unicaja aprovechó la dinámica totalmente positiva para que Milosavljevic, McCallum jugasen minutos y acelerasen su adaptación.