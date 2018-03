El Unicaja afronta un derbi de máximo riesgo con las reservas al mínimo No puede perder ante el Betis Energía Plus si quiere aspirar a ser cabeza de serie en los 'play-off' de la Liga Endesa JUAN CALDERÓN Domingo, 25 marzo 2018, 01:13

No hay margen para el error. El Unicaja afronta esta tarde, 18.00 horas, un derbi de máximo riesgo frente al Betis Energía Plus en Sevilla. Con la Euroliga ya en un segundo plano al no tener opciones de alcanzar los 'play-off' y después de la derrota en casa frente al Fuenlabrada, el conjunto malagueño está obligado a ganar a un equipo que llega descansado y que tiene la presión por ganar para huir de la zona de descenso.

Se juntan demasiados factores como para que el Unicaja esté con las orejas tiesas esta tarde en el pabellón de San Pablo. La gran incógnita es ver cómo responde el grupo que dirige Joan Plaza después de tres partidos de máxima exigencia en los que ha dado el máximo. El Unicaja llegó el viernes de madrugada a Sevilla y ayer realizó el primer entrenamiento propiamente dicho de la semana, lo que refleja la locura de semana que ha tenido. Esta sesión fue la primera del francés Livio Jean-Charles junto al resto de sus compañeros. El último fichaje del Unicaja fue dado de alta después de que llegase el 'transfer' internacional. Está por ver si Plaza lo mete en la rotación desde ya. Quizá dependerá del estado físico de Augustine, y más teniendo en cuenta el buen trabajo que ha hecho Viny Okouo en los minutos que el técnico le ha dado.

Situación complicada

El tropiezo ante el Fuenlabrada ha dejado al Unicaja en una situación complicada. Es sexto en la clasificación, a dos triunfos del Baskonia, cuarto y que cierra los puestos de cabeza de serie, pero también sólo tiene dos victorias sobre el noveno, el Iberostar Tenerife, por lo que debe andarse con cuidado para no comprometer su presencia en la fase por el título.

Por su parte, el Betis Energía Plus afronta el choque de este Domingo de Ramos como una gran oportunidad para tratar de salir a flote. El duelo andaluz siempre es un gran factor motivador para un equipo que vive en la cola de la clasificación desde que empezó la temporada. Sin embargo, conviene advertir que su rendimiento ha mejorado un poco con los últimos retoques que ha realizado en la plantilla. El ejemplo más claro es el del base Askia Booker, que llegó al equipo en febrero y que se ha destapado como un gran anotador, con una media de 20,3 puntos en los tres choques que ha disputado con el conjunto de Sevilla. Además de Booker, el Betis tiene jugadores de calidad como Blake Schilb o Ryan Kelly, que si entran en una buena dinámica pueden ser peligrosos, al igual que el joven talento serbio Rade Zagorac, que últimamente está entrando más en los planteamientos de Óscar Quintana. Además, tiene en sus filas a varios excajistas como Alfonso Sánchez o Golubovic, que tendrán una motivación extra. Dentro de este capítulo también se incluye Txemi Urtasun, dado de alta el viernes para el tramo final de la temporada.