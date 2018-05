El Unicaja afronta otro encuentro crucial para asegurar el quinto puesto y los 'play-off' Imagen de archivo de Joan Plaza. / SUR Visita esta tarde al Gran Canaria con la novedad de Shermadini y la ausencia de Brooks, descartado por Plaza JUAN CALDERÓN Domingo, 6 mayo 2018, 00:09

Partido de máxima exigencia para el Unicaja. El conjunto que dirige Joan Plaza afronta esta tarde (18.30 horas) uno de los choques más complejos que le quedan de aquí al final de temporada. Debe ganar para amarrar el quinto puesto y, dependiendo lo que haga el Fuenlabrada, también confirmar su presencia en la fase por el título.

El regreso de Giorgi Shermadini, dado de alta el viernes en la Liga ACB en detrimento de Jeff Brooks, es la gran novedad en las filas del Unicaja. Joan Plaza optó por darle descanso al estadounidense después del síncope que sufrió hace dos semanas ante el Valencia. Pero hay algo más detrás: un toque de atención a Brooks, cuyo rendimiento en algunas fases de la temporada no ha gustado al técnico. Así que Plaza probará con Livio Jean-Charles en la posición de 'cuatro' para fortalecer más el juego interior. ¿Será una prueba cara a los 'play-off'? Puede ser, pero no hay que perder de vista que Shermadini está saliendo de una lesión de dos meses y su estado de forma no es el mejor todavía, de ahí que se haya querido cubrir por si el georgiano anda justo de fuerzas.

El Unicaja llega al choque con buenas sensaciones, a pesar de la derrota ante el Valencia hace dos semanas. En la jornada anterior despachó al Bilbao sin problemas, pero sin hacer un gran partido, eso sí.

En el Gran Canaria Arena se encontrará a un rival muy necesitado. Si el conjunto que dirige Luis Casimiro gana al Unicaja y recupera el 'basket average', lo superará en la clasificación. En caso contrario, se meterá en un lío importante por lo ajustada que está la clasificación, con un riesgo evidente de quedarse fuera de los ocho primeros incluso. Además, la situación alrededor del equipo no anda demasiado tranquila. La afición no termina de aprobar la gestión de Casimiro, a pesar de que la clasificación del equipo no es mala. Es quizá una cuestión más de sensaciones que de resultados después de que el verano pasado se aumentase el presupuesto.

Pese a las sensaciones de unos y otros, el Unicaja sólo ha ganado dos partidos desde 2009 en Las Palmas en once visitas, lo que refleja los grandes problemas que encuentra en sus partidos ante el Gran Canaria. «Es un rival que tenemos a una sola victoria, y no vamos a ir a defender ningún resultado porque la diferencia que obtuvimos aquí fue muy corta. Vamos con la idea de querer ganar sabiendo de la dificultad que es jugar allí. Sabemos de la importancia de estos últimos cuatro partidos. Ellos intentarán hacer lo posible para ganar», explicaba Joan Plaza.