El Unicaja afronta su segunda semana de trabajo, ya con el primer amistoso

El club, pendiente de la decisión de Serbia sobre Nedovic

La lista de jugadores que está trabajando a las órdenes de Plaza se podría aumentar en los próximos días si Serbia decide finalmente no contar con Nedovic para el Eurobasket. El seleccionador serbio, Sasa Djordjevic, tiene previsto tomar la decisión entre hoy lunes y mañana martes, aunque el técnico del Bayern se ha mostrado siempre partidario de contar con el escolta del Unicaja. Hay que recordar que Nedovic no ha jugado ni un sólo partido esta pretemporada, ya que se lesionó el hombro izquierdo en uno de los primeros entrenamientos con Serbia. Desde entonces ha estado reservado y sometido al análisis de los médicos. Incluso viajó a Málaga para ser examinado por los médicos del Unicaja, ante la preocupación que hay en el club malagueño con esta lesión. Pese a que el Unicaja quiere que Nedovic regrese ya a Málaga, depende de la decisión que tome el cuerpo técnico serbio, junto a los médicos y el propio jugador y que está previsto que se conozca hoy. Que Nedovic esté en el Eurobasket es un riesgo que el Unicaja no quiere correr.