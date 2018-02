El Unicaja afronta una Semana Santa repleta de partidos

Es el eterno dilema de cada temporada, aunque este año es diferente. Los aficionados a la Semana Santa y al baloncesto tendrán que elegir entre lo primero o lo segundo, pues esta fecha tan señalada llega cargada de partidos debido al apretado calendario de la Euroliga, teniendo en cuenta que la semana previa suele estar repleta de traslados por las calles de Málaga. Así, desde el miércoles 21 de marzo hasta el domingo de resurrección, el Unicaja disputará cinco encuentros, tres de ellos como local y dos como visitante. Para el equipo malagueño será un riesgo en cuanto asistencia, pues la tradición cofrade en Málaga y entre su masa social es grande, pero lo apretado calendario no le da opciones de cambios.

Los muy cofrades deberán estar atentos desde unos días antes, pues el domingo 18, día del partido ante el Fuenlabrada, hay previstos hasta seis traslados confirmados por las calles de Málaga.

El carrusel de partidos continuará el miércoles 21 con uno de los encuentros más esperados por los aficionados, el choque ante el Barcelona Lassa, que visitará el Palacio de los Deportes a las 20.45. Ya el Viernes de Dolores, el Unicaja jugará en la pista del Brose Bamberg alemán un partido que, si sigue con opciones de clasificación, puede ser muy importante. Al ser fuera de casa no hará que los aficionados tengan que elegir si acudir al pabellón o no. El equipo malagueño jugará sólo 45 horas después en Sevilla el Domingo de Ramos (18.00 horas). No ha gustado nada en el ciudad hispalense el horario del partido.

Metidos ya en Semana Santa, el Unicaja afrontará dos encuentros de máxima dificultad. El primero será contra el Olympiacos griego el Viernes Santo un poco más tarde de lo habitual, a las 21.00 horas. Esa noche habrá ocho cofradías procesionando por Málaga. Para cerrar el carrusel de partidos, el Unicaja recibirá al Madrid en la Liga el Domingo de Resurrección que se disputará a las 18.30 horas, emitido por #0 de Movistar.