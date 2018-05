El Unicaja, ante las dudas y Gary Neal Jean-Charles, Shermadini y Milosalvjevic, ayer en la primera jornada del All Star Minibasket de Los Guindos. / Unicajab.Fotopress El equipo malagueño, dispuesto a recuperar crédito tras el desastre de Las Palmas ENRIQUE MIRANDA Málaga Sábado, 12 mayo 2018, 00:49

La inesperada mala imagen que ofreció el Unicaja la semana pasada en Las Palmas ante el Gran Canaria ha generado cierta inquietud respecto al equipo malagueño. Cuando parecía que aceleraba hacia los 'play-off', se frenó en seco en un momento muy delicado. Jugadores y cuerpo técnico defienden que aquello fue sólo fruto de una mala tarde, que no hay nada más de trasfondo, pero lo que tendrán que demostrar sobre la pista. Perder de manera tan estrepitosa (76-55) genera dudas y es importante atajarlas cuanto antes.

El partido de esta tarde (19.00 horas en el Palacio de los Deportes, televisado por Multideporte 1 de Movistar Plus) tiene que servir para recuperar confianza y credibilidad, además de para clasificarse ya de manera matemática para las eliminatorias por el título. Relegado ahora a la sexta posición, los puestos de cabeza de serie ya son una quimera y se piensa en la quinta plaza, mientras que el Tecnyconta Zaragoza busca una victoria que lo acerque a la permanencia (es antepenúltimo, con nueve victorias).

En el cuadro maño, la amenaza se llama Gary Neal, uno de los mejores temporeros que han pasado por el Unicaja en los últimos años y un anotador compulsivo difícil de parar. Es el segundo jugador que más puntos mete por partido en la Liga Endesa (20 de media) y a sus 32 años se ha vuelto a poner en el mapa del baloncesto europeo. En Málaga jugó 10 partidos en la temporada 2009-2010 como recambio de Juan Dixon y dejó muy buenas sensaciones. La mayor parte del ataque del conjunto zaragozano pasa por sus manos, aunque ojo también a Milko Bjelica y a Dylan Ennis, los dos fichajes recientes del rival de hoy.

No podrá relajarse el equipo malagueño, ya que tiene la presión de no poder volver a fallar. «El primer entreno de la semana fue duro y tuvimos que aceptar todas las equivocaciones que se cometieron, pero el resto de la semana hemos ido a mejor y veo a los jugadores concienciados de la importancia de estos dos partidos que nos quedan en casa», dijo ayer Plaza. «El equipo ha trabajado para evitar cualquier relajación y llevar la dinámica a nuestro lado. El Tecnyconta Zaragoza es un equipo con mucho talento y tenemos que hacer un muy buen partido, un partido serio y al cien por cien porque si lo hacemos al 70 % vamos a sufrir», afirmó el técnico catalán.

Regreso de Brooks

El Unicaja recupera a Brooks para esta jornada, después de que Plaza decidiera no contar con él para el partido de Gran Canaria. El ala-pívot norteamericano ha mostrado su preocupación tras el desmayo que sufrió en la pista del Valencia y eso le ha hecho perder ritmo. Las pruebas médicas indican que no tienen ningún problema grave, por lo que el jugador del Unicaja tendrá que ir entrando en la dinámica poco a poco. Su recuperación es clave cara a las eliminatorias por el título. También tiene mucho interés Plaza en que Shermadini –que curiosamente debutó en la ACB de la mano del Zaragoza, en la campaña 2103-2014– esté mucho tiempo en pista y regrese a su mejor versión.

No jugará esta semana Livio Jean-Charles, que ha tenido problemas en su rodilla izquierda y le dejará la plaza a Brooks. Es probable que el francés no vuelva a jugar con la camiseta del Unicaja, al menos por ahora, ya que su contrato temporal termina en diez días y lo normal será que el club no lo renueve, sobre todo si Brooks está recuperado al cien por cien.