El Unicaja, a aprovechar los problemas del Olympiacos Spanoulis y Mantzaris son seria duda en el próximo rival del equipo malagueño en la Euroliga JUAN CALDERÓN Martes, 17 octubre 2017, 13:30

El Unicaja buscará el viernes su segundo triunfo de la temporada en la Euroliga, tras derrotar en el partido inaugural al Fenerbahçe, vigente campeón, en Málaga. Su rival no es otro que el Olympiacos (20.00 horas), subcampeón el año pasado, y que llega al choque con muchos problemas físicos. La baja más importante puede ser la de Vassilis Spanoulis, que todavía no ha debutado esta temporada debido a unas molestias que arrastra en la rodilla derecha. Su participación en el choque contra el Unicaja no se decidirá puede que hasta el mismo día del partido. Similar es el caso de Vangelis Mantzaris, otra pieza clave en el conjunto griego. En su caso sufre una contusión en el primer metatarso del pie izquierdo tras recibir un golpe en el partido de la Liga griega contra el Kymi el pasado fin de semana. El exbarcelonista Papanikolaou que también fue baja en ese partido, parece que sí podrá jugar contra el Unicaja.

Al margen de estos problemas, el técnico Giannis Sfairopoulos podrá contar por primera vez en la Euroliga con el estadounidense Brian Roberts, inédito hasta el momento.