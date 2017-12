El Unicaja arrolla en Zaragoza

Los 16 triples del Unicaja en la pista del Tecnyconta Zaragoza fueron la clave del amplio triunfo del equipo malagueño por 77-102. La victoria da aire al cuadro cajista en el camino por confirmar la presencia en la Copa del Rey, algo por lo que todavía tendrá que seguir peleando. Nedovic con 17 puntos y 5 asistencias fue el máximo anotador del Unicaja, que el próximo jueves recibe al Khimki en una nueva jornada de la Euroliga.

El partido era de máximo riesgo, pero el Unicaja se lo encontró todo de cara. Primero por su acierto y segundo por las facilidades que le dio el rival. Tras unos primeros minutos de tanteo, el cuadro malagueño mostró un acierto en los triples desconocido. Hasta cinco jugadores distintos anotaron desde la línea de 6,75 con siete triples seguidos que derrumbaron la frágil oposición del Zaragoza. El Unicaja anotó el doble de canastas de tres, 7/10, que de dos, 3/7, y eso es casi imposible de responder por cualquier rival.

Por si fuera poco, el ritmo del partido también le favorecía, dominando el rebote y atacando rápido sin la necesidad de superar una defensa sólida. Nada más empezar el segundo cuarto alcanzó la máxima ventaja, 16 puntos después una canasta de Díaz y el último servicio de Nedovic antes de marchase al banquillo tras haber jugado 13 minutos seguidos. No se le complicaron las cosas al equipo malagueño, pese a que ya no lanzaba tanto de tres. Los puntos de Shermadini mantenían la ventaja ante un Zaragoza que no encontraba la forma de recortar distancias y echaba en falta los puntos de Gary Neal, según máximo anotador de la Liga. Como el equipo local se empeñó en lanzar de tres pese a su mala puntería (3/14), las cosas fueron más fáciles para el Unicaja que con un triple de Suárez desde ocho metros cerró una primera parte perfecta (35-51).

Galería. Puntuaciones, uno a uno, de los jugadores del Unicaja.

Controló perfectamente el Unicaja una posible reacción del Zaragoza tras el descanso. Augustine y Brooks dominaban esta vez en la zona visitante y la ventaja malagueña se fue hasta los 22 puntos con una acción de 'dos más uno' de McCallum, 43-65, min. 26. La presencia en la pista al mismo tiempo de McCallum, Salin y Nedovic fue clave para el ritmo anotador no decayese. Pese a que Plaza le dio un respiro al americano y al serbio, el cuadro cajista encaró el último cuando con una amplia ventaja.

Pese que el Zaragoza se situó a quince puntos con nueve minutos por jugar, tres triples seguidos de Suárez y Waczynski acabaron por sentenciar el partido (55-79, min, 38). El Zaragoza bajó ya los brazos, pero eso no impidió que el Unicaja insistiese con un Nedovic que elevó la ventaja hasta los 29 puntos. A pesar de la renta, Plaza optó por no dar minutos a Dani Díez y Viny Okouo, que se quedaron sin jugar un partido más.