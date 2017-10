El Unicaja, al asalto del pabellón "más caliente" de Europa

Brooks no viaja y Spanoulius será baja en el Olympiacos

El Unicaja partió ayer de Málaga con sus 13 jugadores disponibles. Toda la plantilla a excepción de Jeff Brooks, que no se ha recuperado de su virus estomacal. Ayer acudió al Palacio, pero tuvo que volver a casa con fiebre. Se espera que mañana pueda viajar desde Málaga a Madrid para jugar ante el Real Madrid el domingo. La baja de Brooks obligará a Plaza a dar de alta a Okouo o a Soluade. «Lo decidiremos mañana (por hoy), las posiciones interiores las tenemos bien cubiertas y quizás nos interesa alguien que pueda jugar más por fuera», dijo Plaza. En el Olympiacos la gran ausencia será su estrella, Spanoulis, que aún no ha debutado esta temporada. Además, Strelnieks no se entrenó ayer y también son dudas Papanikolaou y Mantzaris, aunque lo normal es que sí jueguen. Plaza dijo ayer que el Unicaja tendrá que hacerlo todo bien si quiere ganar, aunque habló también de administrar los esfuerzos ante lo que se le viene encima, con cinco partidos en diez días: «Hay que tener claro que hay una serie de batallas que tenemos más posibilidades de ganarlas. Queremos ir a cualquier cancha y competir para ganar, pero tenemos que administrar los deseos y los esfuerzos». El Unicaja jugará el domingo en la pista del Real Madrid.