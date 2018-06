El Unicaja cierra la etapa de Joan Plaza 1.824 días después

El técnico recoge el cariño de sus jugadores: Suárez, Díez y Kuzminskas

Mucho se ha hablado y escrito de la relación de Joan Plaza con sus jugadores, a veces buena y otras mala. Sea como fuere, tres de ellos mandaron mensajes de apoyo al técnico catalán. El más llamativo fue el de Suárez, con el que ha tenido sus más y sus menos estos años, pero que ayer se mostró muy sincero y cariñoso. «Si hoy soy capitán de este Unicaja es en parte por ti. Siempre te estaré agradecido por haberme brindado la oportunidad de venir a Málaga hace cinco años. Muchas gracias por todo este tiempo, ha sido una etapa genial e inolvidable. ¡Mucha suerte Joan!».

También se refirió a él Mindaugas Kuzminskas, ahora en el Milán y que estuvo tres temporadas en Málaga con Plaza. «Incluso si no soy parte ya del Unicaja o no me entrena, sí que me llegó porque tanto el club como Joan Plaza me dieron mucho. Sé que este entrenador, con barba o sin ella, llevará una mentalidad de luchadores donde quiera que vaya. Gracias por los buenos momentos a la gente de Málaga y para mí».

Dani Díez es otro de los jugadores que ha crecido con Plaza y que publicó este mensaje en su cuenta de Twitter. «Gracias Joan por tu confianza y tu ayuda en estos tres años que hemos estado juntos. He crecido cada día gracias a ti. Te deseo lo mejor, coach».