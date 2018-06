El Unicaja, entre el confort o la exigencia El actual seleccionador español, Sergio Scariolo. / SUR Tras el intento fallido con Katsikaris y en previsión de que Casimiro continúe en el Gran Canaria, se piensan en alternativas, incluido Sergio Scariolo o Peñarroya JUAN CALDERÓN Domingo, 3 junio 2018, 00:32

¿Quién será el entrenador del Unicaja la próxima campaña? Desde que acabó la temporada es la gran incógnita a conocer por los aficionados malagueños y a resolver por el club cajista, que por cierto todavía no ha comunicado a Joan Plaza que no continuará. Los planes del conjunto malagueño se han visto alterados de forma importante en las últimas horas. El acuerdo que ya había alcanzado con Fotis Katsikaris se vino abajo porque el entrenador griego recibió una oferta de una franquicia de la NBA para ser técnico asistente allí las tres próximas temporadas. Todo estaba acordado con Katsikaris después de la reunión que se celebró en Madrid la semana pasada y la idea era formalizarlo en los próximos días, incluso hacerlo público.

Ahora, sin embargo, el Unicaja se encuentra otra vez en la casilla de salida y se le van cerrando otras puertas. La más evidente quizá la de Luis Casimiro. El entrenador manchego era el segundo en la lista de los dirigentes cajistas, sin embargo Casimiro ha clasificado Herbalife Gran Canaria para la próxima edición de la Euroliga en lo que representa un logro histórico. Parece previsible que el club canario le ofrezca continuar, incluso que el propio Casimiro, que hace una semana estaba fuera del club, quiera darse el gustazo de dirigir en la máxima competición continental.

¿Qué alternativas hay? Algunas no gustan a los responsables cajistas, según se ha explicado, como Dusko Ivanovic, o el propio Velimir Perasovic, dos técnicos de gran exigencia en todos los sentidos, especialmente con los jugadores. También surge otra interrogante. ¿Qué tipo de proyecto quiere el Unicaja o qué tipo de propuesta deportiva está ofreciendo a los entrenadores? Fuentes consultadas por este periódico aprecian cierto tendencia a no correr riesgos, acomodamiento, algo que sorprende teniendo en cuenta la estructura y el presupuesto que maneja la entidad de Los Guindos.

Desde el patrocinador y la Fundación Bancaria se ve con buenos ojos la opción de Sergio Scariolo, aunque nadie contactó con él

Con Katsikaris, el elegido, camino de la NBA y con la opción de Casimiro ahora más complicada, el Unicaja maneja distintos escenarios. La idea, aunque parezca precipitado, es llegar al consejo de administración que se celebrará esta semana con un candidato definido como se quería hacer con Katsikaris. Y aquí surgen otras posibilidades. Como ya se informó días atrás, el nombre de Joan Peñarroya, de 49 años y actual entrenador del Morabanc Andorra, es otro de los técnicos que gusta al director deportivo del club, Carlos Jiménez, y el presidente, Eduardo García, que son los que están llevando estas negociaciones. Ha hecho una gran temporada en la Liga Endesa en la que finalizó por encima del Unicaja. En su contra juega que no tiene experiencia en un club del nivel del malagueño, de hecho, en la ACB sólo ha dirigido al cuadro andorrano. De un perfil parecido es Ibon Navarro, pero a este se le considera demasiado 'verde'.

Nuevos movimientos

En las últimas horas, se han producido otros movimientos llamativos. Desde Unicaja Banco y la propia Fundación Bancaria se ve con buenos ojos el regreso de Sergio Scariolo al banquillo cajista. Como ya se informó días atrás, el actual técnico nacional medita dejar la selección si le llega un planteamiento que le seduzca. Tiene ganas de volver a dirigir un equipo cada día y las propuestas que tiene como técnico asistente en la NBA no le terminan de convencer. Sin embargo, según se explicó a SUR, desde el Unicaja no se ha contactado con él o su agente, algo sólo explicable porque no es el perfil que se busca ahora. Esto puede variar desde que la cúpula cajista haya empezado a barajarse su nombre. Scariolo es el técnico más laureado de la historia del Unicaja y todo un referente para los aficionados. Su contratación mandaría un mensaje ambicioso.

A Scariolo no le van a faltar alternativas si el Unicaja no llama a su puerta. Es previsible que Txus Vidorreta no continúe en el Valencia tras el fiasco contra el Gran Canaria y después de haber perdido la plaza en la Euroliga. Ya incluso se baraja un cambio de banquillos: Scariolo a Valencia y, Vidorreta, a la selección. Por cierto, un Vidorreta que hace un año tenía un acuerdo cerrado con el Unicaja.