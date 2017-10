El Unicaja deja escapar vivo al Olympiacos (80-75) EFE El pésimo porcentaje de tiros libres y algunos errores evitables al final evitan la victoria del cuadro malagueño, que hizo un gran trabajo en El Pireo ENRIQUE MIRANDA Málaga Viernes, 20 octubre 2017, 22:21

Fastidia perder como lo hizo este viernes el Unicaja ante el Olympiacos (80-75). Porque el cuadro malagueño dejó escapar la victoria en El Pireo, en una cancha en la que no ha ganado nunca, tras hacer un enorme esfuerzo, tirar de carácter y llegar al final con serias opciones de triunfo, pese a ir por detrás durante gran parte del encuentro. Pudo dar un golpe sobre la mesa el conjunto de Plaza similar al logrado ante el Fenerbahçe, pero no lo hizo por algunos errores propios, no forzados, que hay que evitar a estos niveles. Para empezar, los tiros libres. Falló 13 el Unicaja (17 de 30), algo imperdonable. Después, cuando el partido estaba en un puño, cometió algunos fallos que le pusieron en bandeja la victoria a los locales, con pases mal hechos, faltas en ataque o pérdidas por pisar la línea lateral.

80 Olympiacos 75 Unicaja

Aun así, hay bastantes cosas positivas que sacar de esta jornada de la Euroliga, ya que el equipo de Plaza peleó hasta el final, se mostró competitivo y con carácter y puso al subcampeón de Europa entre la espada y la pared por momentos. Y, al fin y al cabo, esto es lo que hay que pedirle a un equipo tras el primer mes de competición. En el plano individual, Musli volvió a hacer mucho en poco tiempo (19 de valoración en 16 minutos), Milosavljevic demostró lo peligroso que puede ser y Suárez dio un recital de entrega. Con Nedovic desaparecido, lo de McCallum en ataque al final del partido fue espectacular, aunque cometió errores graves que tendrá que corregir con el tiempo. x

El Olympiacos salió dispuesto a lucir galones de subcampeón europeo ante un debutante en esta renovada Euroliga. A golpe de triple, el conjunto local empezó a abrir brecha muy pronto (19-4), mientras que el Unicaja ni se mostraba sólido en defensa ni llegaba al aro rival. Papapetrou, un interesante alero de 2,06 y con formación en Estados Unidos, se mostraba implacable y ni Nedovic ni Milosavljevic lograban frenarlo.