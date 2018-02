El Unicaja encuentra a sus torres gemelas Shermadini ya está entre los más valorados de la ACB y Augustine es el que más juega, tras Nedovic. / SUR Shermadini y Augustine forman la pareja de pívots más solvente de las últimas temporadas ENRIQUE MIRANDA Málaga Jueves, 1 febrero 2018, 01:30

Muchos entrenadores y directores deportivos sostienen que una plantilla se construye sobre un buen base y un buen pívot. Un hombre que sepa dirigir al equipo y otro que marque diferencias en las inmediaciones del aro. El asunto del base no termina de solucionarse en el Unicaja, ya que hasta ahora el rendimiento de McCallum no es el esperado –eso sin tener en cuenta que Nedovic es el que realmente dirige al equipo–, pero en el pívot el cuadro malagueño no ha encontrado esta temporada un hombre solvente, sino dos.

Superado ya el ecuador de la temporada y disueltas las dudas iniciales, Augustine y Shermadini se han asentado como los mejores fichajes que hizo el club de Los Guindos el pasado verano. Por fin parece que el Unicaja ha encontrado a una pareja de ‘5’ solvente, tras muchos cambios en las últimas temporadas en esta posición. Sólo hay que hacer un repaso a los fichajes más recientes para el puesto de pívot para comprobar lo difícil que es acertar en esta posición. No hay mucha oferta de primer nivel y la que hay, o es muy cara o termina en la NBA. La temporada pasada Mbakwe ni siquiera debutó por sus problemas físicos y el parche de Ndiaye fue un desastre. La anterior, Hendrix fue otra decepción y en la 2014-2015 Golubovic (mejor pívot de la Eurocup) tampoco cumplió con las expectativas. Curiosamente los temporeros Omic y Cooley sí dieron la talla, pero no tuvieron continuidad en Málaga.

Sobrepoblación

Esta campaña, el cuadro malagueño empezó con sobrepoblación en el puesto de ‘5’, con Musli, Shermadini, Augustine y Okouo. Pero una vez que los roles se han asentado –con Musli fuera del equipo y Okouo sin minutos–, el georgiano y el norteamericano se han revelado como imprescindibles para aportar ese equilibrio entre el juego exterior y el interior que busca Plaza. Ya son los más valorados del equipo sólo por detrás de Nedovic. A Shermadini le costó entrar en la dinámica, pero sus números del último mes son espectaculares. Ya es el noveno jugador más valorado de toda la Liga Endesa (14,8) y el segundo mejor en porcentaje de tiros de dos de la competición. Además también destaca en su acierto en tiros libres, algo fundamental para un jugador alto que recibe muchas faltas (ha anotado 110 de 137 tiros libres hasta ahora).

Después de Nedovic, son los dos hombres más valorados del equipo y aportan el equilibrio interior que busca Plaza

Como complemento a la intimidación y el juego de espaldas al aro del georgiano de 2,17 de altura, Augustine es un pívot todoterrero, fuerte, con más movilidad y con capacidad para jugar también de cara. Su instinto para el rebote le hace estar entre los mejores en este apartado de la Euroliga. Es uno de los valores seguros del cuadro malagueño y el segundo que más tiempo está en pista, tras Nedovic. El pívot de 2,08 y 33 años fue una de las sorpresas del mercado estival y está demostrando en Málaga su calidad. Mañana regresa a la pista del Khimki, club en el que militó cuatro temporadas. El club malagueño parece que ha encontrado su pareja de torres gemelas ideal. Habrá que ver si consiguen retenerlos cara al futuro.