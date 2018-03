El Unicaja estrecha el cerco sobre el recambio de Shermadini Eduardo García y Carlos Jiménez, durante un entrenamiento del Unicaja. / Fernando González JUAN CALDERÓN Viernes, 16 marzo 2018, 00:31

El Unicaja está a punto de concretar quién será el sustituto de Shermadini hasta el final de la temporada. Ayer, después de recibir muchos ofrecimientos, descartar a casi todos, no poder acceder a algunos de ellos por cuestiones contractuales y económicas, los candidatos quedaron reducidos a dos. Hoy podría anunciarse el recambio del pívot georgiano si las gestiones se agilizan como se espera. Plaza pensaba que podría estar todo resuelto para el jueves por la noche. De hecho, el técnico ya ha hablado de forma personal con los elegidos, paso previo a todo fichaje que se realiza en el Unicaja desde que él llegó al club.

El Unicaja ha recibido muchos ofrecimientos en las últimas horas, la mayoría desde la Liga de Desarrollo de la NBA con pasaporte cotonou, aunque algunos como Ousmane Drame, que pasó por el Joventut, y Joel Bolomboy, ucraniano, no fueron considerados, al igual que Charles García, que jugó en el Fuenlabrada. También se han ofrecido nombres como el de Zoran Nikolic o Chinanu Onuaku, que no se han valorado. También ha sido ofrecido un excompañero de Ray McCallum, el camerunés Landry Nnoko, que está haciendo buenos números en la DLeague y que tiene experiencia en Europa después de jugar en Italia, y el francés Yannis Morin. Muchos nombres y una decisión por tomar que parece muy próxima según Plaza.

«Me hubiera gustado que estuviera ya, al día siguiente de la baja de Shermadini, pero el mercado está trillado. Algunas ofertas que han hecho los agentes, luego eran de espaldas a los equipos que pertenecían y sus entrenadores se han negado. Jugadores que están acabando algunas competiciones y otros que han acabado algunas semanas, están sin hacer nada. No queremos traer a nadie que no vaya ayudar. Estoy a la espera de tener noticias. Pensaba que las tendría ayer noche. Entendiendo que no va a venir ninguna perla, hay que jugársela con una de las opciones que hay», dijo .