El Unicaja gana al Gran Canaria y confirma la clasificación para la Copa del Rey

El Unicaja certificó su presencia en la Copa del Rey como debe ser, con un triunfo ante el Herbalife Gran Canaria en un partido competido y en el que tuvo que esforzarse al máximo (94-87). Fue un encuentro complicado, porque el equipo malagueño no estaba tan fresco y porque su rival no bajó los brazos en ningún momento pese a ir casi siempre por debajo en el marcador. Sermadini, con 23 puntos y 5 rebotes fue el mejor del Unicaja, que dependió mucho de las apariciones de Nedovic, que acabó con 11 puntos y 10 asistencias. La derrota dejó al Gran Canaria noveno en la clasificación, es decir fuera de los puestos de Copa. Sin embargo, al tratarse del equipo anfitrión está clasificado y desplaza al UCAM Murcia, que con su victoria ante el Joventut acabó la jornada como octavo.

No hizo falta esperar mucho para comprobar que el nivel defensivo del Unicaja no era el mismo que el del viernes contra el Real Madrid, probablemente también las fuerzas no eran las mismas e incluso la motivación. Sin embargo, al equipo malagueño le duraba la inercia del encuentro de la Euroliga y tuvo un arranque perfecto con pleno de aciertos en sus primeros siete lanzamientos (15-14). Esto le permitió responder al juego ordenado de un Gran Canaria, que supo encontrar bien el camino de la canasta con Mekel al timón del equipo. El conjunto de Luis Casimiro tenía bajas importantes (Paulí, Oliver y Báez), pero no se notaron porque hizo un baloncesto fácil y buscó siempre que pudo a sus pívots para lograr canastas más cómodas.

El primer cuarto se cerró con 22-20 y el conjunto canario apretándole los machos a un Unicaja que ya no tenía el acierto del comienzo. Entre el minuto 7 y el 15 del segundo acto, el conjunto de Plaza sólo fue capaz de anotar tres canastas y se encontró perdiendo 26-31. Plaza tuvo que recuperar a Nedovic para tratar de reactivar el ataque de su equipo. Además ordenó a sus hombres presionar en toda la cancha, para así tratar de cambiar la dinámica defensiva de los suyos. La medida tuvo un efecto inmediato, pues el Unicaja logró un parcial de 11-3 con Shermadini produciendo de forma constante (37-34). Pudo ser mayor la brecha, pero tres pérdidas seguidas del equipo cajista permitieron a su rival salir del bache y hasta ponerse por delante (39-40), pero, efectivamente, la dinámica había cambiado y el Unicaja llegó al descanso por delante en el marcador (47-42).

La inercia positiva del equipo malagueño se prolongó en el comienzo de la segunda parte con un parcial de 13-4 que le dio un margen de tranquilidad (56-47). El partido amenazaba fractura, pero otra vez el Unicaja le dio facilidades a su rival con varios fallos clamorosos en defensa. Aguilar le ganó la espalda varias veces y, con las asistencias de Mekel, metió a su equipo otra vez en el partido. El Gran Canaria le devolvió el parcial al equipo malagueño y el encuentro volvía a comenzar (56-54) con cinco minutos por delante hasta el final del tercer cuarto.

¿Adivinan quién volvió a ser el jugador clave en la recuperación del Unicaja? Pues sí, Nedovic. Pero el caso es que no lo hizo anotando. La idea de Plaza era reservar al serbio porque tenía un golpe en la mano derecha, pero no le quedó más remedio que exprimirlo. Como no andaba sobrado de fuerzas, Nedovic dio un recital de asistencias, para superar su mejor marca con el Unicaja (9) y facilitar las canastas de sus compañeros. Fueron los mejores minutos del cuadro malagueño que encaró el último acto ganando 74-66.

El partido parecía encarrilado, pero sin Nedovic en la pista, el ataque malagueño volvió a flaquear. Con 74-75, Plaza tuvo que echar mano de nuevo de su mejor jugador para corregir la situación y eso fue lo que pasó. Una nueva asistencia, dos puntos más y ocho puntos de ventaja con dos minutos por delante (86-78). Aunque Brussino le puso emoción con varias canastas seguidas al final y obligó a Plaza a parar el partido (86-82). Sin embargo, no llegó la sangre al río y el Unicaja confirmó matemáticamente su presencia en la Copa del Rey como debe ser, con un triunfo.