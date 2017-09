Un Unicaja con ADN de Los Guindos

En la temporada de mayor exigencia de las últimos años, el Unicaja ha reafirmado su apuesta por la cantera. Podría haber ido a lo seguro apostando por jugadores contrastados o veteranos para completar la plantilla, pero optó por poner en valor el trabajo que se hace en Los Guindos. El equipo malagueño comenzará la ACB como el segundo de la Liga con más jugadores formados en sus conjuntos inferiores, tres, sólo superado por el Joventut, que tiene cinco.

Alberto Díaz, Soluade y Viny Okouo serán la punta de lanza de una cantera que ha vivido uno de los mejores veranos de su historia con presencia en todas las categorías de la selección nacional. Los tres forman parte de una generación ya asentada, la que compitió con el Clínicas Rincón hace un par de años en la LEB Plata, y ahora conviven con los talentos que están llamados a recoger el testigo. Nombres que ya comienzan a sonar a los aficionados, como son los de Ignacio Rosa, José Luis Ibáñez, Morgan Stilma o Jesús Carralero; los elegidos por Joan Plaza y la secretaría técnica del club para completar al equipo en la pretemporada mientras comienzan a llegar los internacionales.

Gráfico. Conoce a los canteranos

Cada uno de los siete canteranos tiene objetivos y exigencias diferentes para este año. El más ‘veterano’ es Alberto Díaz, que tras renovar hasta 2021 y mejorar su contrato, debe prolongar su crecimiento tras su gran temporada anterior. Su carácter no le hará dar un paso atrás, pero no conviene perder de vista que es el segundo base del equipo, y no el tercero, como el verano anterior. Este lugar lo ocupa ahora Morayo Soluade, posiblemente una de las sorpresas en la planificación. Su cesión al Burgos fue perfecta tras el fiasco de su etapa en el Gipuzkoa. Ha mejorado en el aspecto mental, también en su dedicación al baloncesto, y ahora debe desplegar las cualidades por las que el Unicaja lo ha elegido para completar el equipo y renovarlo por dos temporadas.

La temporada 2017-2018 será la que marcará el futuro de Viny Okouo. El pívot congoleño de 2,14 metros y 20 años cumple su segunda campaña en el primer equipo. Plaza no se cansa de repetir que tendrá un papel protagonista este año, pero los minutos serán caros para él debido a la abundancia de pívots en la plantilla. Ha pasado todo el verano trabajando con el preparador físico para mejorar en diferentes aspectos del juego y de coordinación, esperando precisamente que se cumpla lo que dice Plaza.

Los más jóvenes

El siguiente en llegar a la primera plantilla cajista puede ser Ignacio Rosa. El gaditano ha finalizado ya su etapa júnior, pero en lugar de salir cedido, algo que puede suceder la próxima campaña, jugará como sénior en el equipo la Liga EBA con el júnior del Unicaja que dirige Paco Aurioles. Ala-pívot de 2,08 metros, firmó en junio su primer contrato profesional por cuatro temporadas y estará en la dinámica de trabajo del Unicaja durante toda la temporada.

Todavía en categoría júnior están Morgan Stilma, Carrelero e Ibáñez. El primero, a pesar de su nombre, es fuengiroleño, de padre holandés y madre italiana. Un ala-pívot (2,02 metros) que se maneja a la perfección cerca del aro al que el Unicaja quiso reclutar cuando era cadete, pero que no fichó hasta su etapa júnior.

Carralero es un producto más de la factoría de El Palo fichado en categoría cadete. Un jugador muy interesante, con un gran físico (mide dos metros) y que tiene un gran margen de progresión. Por último, Ibáñez es un escolta/alero con buenos fundamentos técnicos y que este verano ha sido subcampeón de Europa con la selección sub-18 y que se refería así a la experiencia de trabajar con los profesionales. «El nivel de exigencia y concentración es enorme, no por la complejidad de los sistemas, sino porque no te puedes distraer ni un segundo. Estamos aprendiendo mucho».