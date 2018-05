El Unicaja mantiene la ilusión con su victoria ante el Náutico

El Náutico Kia Tenerife pagó los platos rotos de la derrota de ayer del Unicaja ante el Asisa Alhaurín. Las jugadoras cajistas querían mantener sus posibilidades en la fase de ascenso a la Liga Femenina 2 que se disputa desde ayer en el pabellón de Los Guindos e hicieron un despliegue de intensidad para ganar por 85-49 al conjunto canario. Ahora tendrán que estar pendientes del resultado del partido entre el Asisa Alhaurín de la Torre y el Adareva de Tenerife.

A pesar de que la incluyó en el quinteto titular, Lorena Aranda reservó a una de sus mejores jugadoras, Paula Moreno, en el choque ante el Náutico, ya que la base sufre un leve esguince de tobillo en el pie izquierdo. Sin embargo, su ausencia fue bien cubierta por Marta Ortega y Camelia Martos. Los primeros minutos del encuentro fueron trepidantes, pero la superioridad cajista se manifestó desde el principio con un parcial de 6-0. La ventaja local fue aumentando paulatinamente hasta llegar al 24-13 con el que terminó el primer cuarto, en el que destacó Sandra Pérez como máxima anotadora de Unicaja.

En el segundo cuarto la diferencia siguió creciendo hasta el 38-17 en los últimos compases de este periodo, con Inés Botella como líder del conjunto cajista y un buen trabajo por parte de la pívot Marta García. A pesar de la holgada victoria, el equipo no bajó los brazos en ningún momento y mantuvo su intensidad defensiva. En el tercer cuarto tomó el relevo de García Lucía Hernández, que tras algunas jugadas desafortunadas en la primera parte no solo no perdió la confianza, sino que pudo terminar el encuentro como máxima anotadora de su equipo.

El Náutico Tenerife seguía falto de ideas en ataque, lo que permitió a Unicaja seguir por delante por 20 puntos a falta de menos de tres minutos para el final. Las canarias no solo no pudieron maquillar el resultado, sino que vieron cómo la ventaja con el conjunto malagueño seguía creciendo hasta alcanzar el 85-49 final.