El Unicaja paga su irregularidad en la Supercopa (83-78)

El Unicaja no será campeón de la Supercopa. El equipo malagueño cayó derrotado en semifinales ante el Valencia por 83-78 en un partido en el que firmó una pésima primera parte y mejoró en la segunda. Aunque logró igualar el choque en los últimos minutos, tres pérdidas seguidas ya al final le hicieron perder las opciones de victoria. Nemanja Nedovic fue el máximo anotador del partido al logra 23 puntos.

No hizo falta mucho tiempo para comprobar que el Unicaja no enfocó el partido con la intensidad que hacía falta. Se quejaba en los días previos a la Supercopa Joan Plaza que el nivel defensivo no era el deseado, lo cierto es que estuvo muy por debajo del mínimo exigible. A los cinco minutos ya había encajado 19 puntos dando muchas facilidades a un Valencia que anotaba todo lo que lanzaba (19-12). Como Nedovic y McCollum eran un agujero enorme atrás, Plaza se vio obligado a recomponer todo el quinteto, con Días, Augustine y más tarde Suárez y Salin o Soluade. De poco sirvió la medida, porque esto no contuvo al ataque del Valencia, que liderado por un infalible Erick Green cerró un primer cuarto perfecto ganando por 31-18.

Mantuvo su apuesta el Unicaja por recuperarse desde la defensa y lo consiguió a medias. Al menos tomó aire con tres triples seguidos, dos de ellos de Salin, pero el ritmo de la anotación era muy lento. La fórmula más fácil para recortar la ventaja del Valencia, que a los quince minutos dominaba 41-29 era meter balones a Shermadini. Sin embargo, la ausencia de McCollum, sobre el papel el mejor pasador del equipo, se notó, y tampoco fue una solución el estadounidense cuando regresó a la pista. El base firmó una primera parte muy mala, forzando demasiado y tomando decisiones visiblemente nervioso. En los cinco minutos previos al descanso, el cuadro malagueño sólo fue capaz de anotar una canasta en juego y el resultado fue una desventaja de 14 puntos al descanso (50-36).

El paso por los vestuarios trajo un escenario nuevo. El Unicaja enlazó un par de buenas defensas y el nivel de eficacia del Valencia bajó. Con el rebote asegurado, el equipo malagueño al fin pudo correr. Más velocidad y con espacios, logró enlazar un parcial de 0-11 que lo devolvió al partido (54-52, min. 26). El Valencia se repuso con los puntos de Pleiss, que superaba sin problemas a un desconocido y desaparecido Shermadini. A pesar de esto, la tendencia del partido había cambiado de forma clara. Sin los puntos de McCallum o Nedovic, el Unicaja encontró a un gran Brooks como alternativa. Sus ocho puntos en el tercer cuarto, rematados con un triple de Nedovic en el último segundo dejaron todo por decidir, 66-63.

El arreón del conjunto de Plaza estuvo seguido de un largo bache. Cinco minutos sin anotar son demasiados ante un rival como el Valencia, que volvió a estirarse en el marcador. La reacción malagueña la lideró Nedovic, al que sólo acompañó Brooks, que empató el partido a 75 con dos minutos por jugar. La remontada no se completó porque el Unicaja perdió tres balones seguidos, que dieron al traste con sus opciones de victoria. El Valencia movió mejor el balón para acabar plantándose en la final de la Supercopa (83-78).