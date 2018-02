El Unicaja se lleva una paliza antes de la Copa del Rey (96-78)

A cinco días de la Copa del Rey, tras encadenar una buena racha en la Liga Endesa con seis victorias consecutivas y con el equipo en dinámica positiva, el Unicaja se llevó un duro varapalo en su visita a la pista del Baskonia (96-78). Una paliza inesperada en un momento en el que el equipo malagueño estaba haciendo un baloncesto muy serio y que habrá que ver cómo afecta al equipo cara a la cita de Gran Canaria, en la que se miden al Real Madrid el jueves.

Preocupa la derrota en el Buesa Arena no tanto por el resultado en sí, sino por la mala imagen que dejó el equipo malagueño en una segunda mitad de partido horrible, especialmente un tercer cuarto para olvidar. Perdió todas sus señas de identidad el cuadro malagueño, sin defensa, sin rebote y con poca intensidad ante un Baskonia que pasó por encima del Unicaja. El cuadro de Pedro Martínez es la bestia negra de esta temporada, le ha ganado los cuatro partidos disputados hasta ahora, pero todos habían sido muy igualados hasta el de este sábado. Nedovic regresó al equipo, pero se le notó muy falto de ritmo y la baja de Brooks se notó; Shengelia dominó en ataque (28 de valoración) y nadie del Unicaja le pudo parar.

Al principio, el Unicaja empezó haciendo el partido que le interesaba, con un Baskonia maniatado en ataque, con muchas dificultades y un equipo malagueño desatado en el lanzamiento exterior. Milosavljevic, escolta titular, empezó con la misma decisión ofensiva del partido ante el Efes y aportó cinco puntos consecutivos. Cuando el serbio se fue al banco, Salin le relevó en la anotación exterior (9-13). El Baskonia tuvo que echar mano pronto de Shengelia, pero el acierto del cuadro malagueño era excelente (4 de 5 en triples) y el primer parcial fue de dominio visitante (13-21).

Si en el primer cuarto el protagonismo era para los exteriores del conjunto de Plaza, en el segundo cuarto eran Augustine y Shermadini los que lideraban la anotación. Volvía a jugar Nedovic tras tres partidos lesionados y el serbio tomaba el mando para hacerle llegar el balón con frecuencia a los pívots. (22-31). Pero el conjunto de Pedro Martínez no se inquietó, empezó a subir sus líneas defensivas y a cerrarse en torno a los hombres grandes visitantes. Se alejó en exceso el ataque del Unicaja del aro y los triples ya no entraban. En la otra canasta, el Baskonia contaba con un Garino muy activo y lograba reducir la ventaja visitante al descanso (36-38).

Fue tras el paso por los vestuarios cuando al Unicaja se desmoronó. Es frecuente que el cuadro malagueño tenga muchas dificultades en el tercer cuarto, pero no se esperaba esa bajada de brazos del equipo de Plaza. Empezó a anotar el Baskonia de tres y el conjunto malagueño parecía que no había salido aún de los vestuarios. En los primeros minutos, un parcial de 15-4 le dio las primeras ventajas importantes a los locales. Pero quedaba mucho partido y el Unicaja tarde o temprano reaccionaría. Pues no. Más bien al revés. Poco a poco se fue retirando de la cancha para dejar que el conjunto vitoriano jugara a su antojo. Anotaba Shengelia con una facilidad pasmosa, Voigtmann abusaba de los pívots visitantes y el conjunto malagueño seguía petrificado. El parcial del tercer cuarto fue de 32-15, una humillación en toda regla. El partido ya estaba decidido.

Porque aunque aún quedara el último cuarto, el Unicaja no hizo nada por tratar de remontar. McCallum seguía tratando de hacer la guerra por su cuenta y Nedovic no estaba para muchas batallas. Los visitantes arrojaron la toalla y la diferencia final fue un claro reflejo del partido (96-78). El Unicaja tendrá que olvidar esta primera derrota del 2018 en ACB y presentar una cara totalmente distinta en Las Palmas si quiere hacer una Copa del Rey decente.