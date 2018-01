El Unicaja, pendiente del mercado ante la posibilidad de que Nedovic falte a la Copa Mario Bárbara y Carlos Suárez ayudan a Nedovic después de que este se lesionase. / ACB fotos El escolta será sometido hoy a unas pruebas para conocer la gravedad del esguince en el tobillo derecho que sufrió el sábado en Burgos JUAN CALDERÓN Lunes, 29 enero 2018, 00:39

El tobillo derecho de Nemanja Nedovic tiene en vilo al Unicaja y a su afición. El escolta serbio cayó lesionado el sábado en el encuentro ante el Burgos y hoy será sometido en Quirón Salud a las pruebas médicas que determinarán el alcance definitivo de su lesión y el tiempo que estará alejado de las canchas. Si su ausencia es prolongada, el club podría verse obligado a buscar un recambio en el mercado, algo que a estas alturas de la temporada no es fácil.

Nedovic se lesionó a falta de 48 segundos para el final del tercer cuarto. El serbio anotó un triple, pero apoyó mal el pie al caer. Se marchó cojeando y no volvió a jugar. Aunque después del encuentro Joan Plaza deslizó que podría sufrir un esguince de grado dos, la realidad es que no se conoce el alcance definitivo de la lesión. Algunas fuentes indicaron a SUR que quizá no sería tan grave y que ‘sólo’ estaría unos diez días de baja. La diferencia es importante, porque si Plaza acertó, Nedovic se perdería casi con toda seguridad la Copa del Rey.

La duda quedará despejada hoy, una vez que Nedovic sea sometido a las pruebas médicas por parte de los servicios médicos del Unicaja. Si finalmente el periodo de baja es de más de un mes, es muy posible que el club malagueño decida acometer la incorporación de un reemplazo. El equipo se encuentra inmerso en una fase clave de la temporada, con la Copa del Rey a la vuelta de la esquina y una serie de partidos determinantes por la clasificación para la siguiente fase de la Euroliga en las próximas dos semanas. A esto hay que unir el peso capital de Nedovic en el juego del equipo. Es el máximo anotador, el mejor asistente, el más valorado, también el que más juega y, en definitiva, el hombre más desequilibrante.

El problema de todo esto es que la importancia de Nedovic es tan grande en los esquemas de Plaza que es imposible de sustituir. Simplemente no hay un jugador como en el mercado, incluso entre los que tienen contrato, al alcance del Unicaja.

La lógica dice que, si el Unicaja decide fichar, tendrá que ocupar la vacante que Nedovic deje con un jugador con pasaporte comunitario o cotonú, pues tiene ocupadas las dos fichas de extracomunitarios con McCallum y James Augustine. De este modo, el mercado se reduce más todavía para los responsables de la dirección deportiva del equipo malagueño, que encabeza Carlos Jiménez. Varios equipos, como el Barcelona o el Bilbao, han buscado en los últimos meses un jugador similar. Los azulgranas van a incorporar al excajista Edwin Jackson, mientras que el cuadro vasco, con menos recursos económicos, sigue buscando.

Aunque las opciones son muy reducidas, sí que hay algunos jugadores que se ajustan a estos requisitos, sin llegar al nivel de Nedovic, como es lógico, y que están siendo ofrecidos estos días a varios equipos de la Liga ACB. Uno de ellos (porque hay varios) es el estadounidense Dwight Hardy, que tiene pasaporte congoleño y que tiene problemas de cobro en el Galatasaray, con el que promedia 15 puntos en la Eurocup. Su agencia le está buscando nuevo equipo ante los reiterados impagos en el cuadro turco. Ahora sólo falta esperar a ver qué dicen los médicos para ver la decisión que toma el Unicaja. Sea como fuere, parece poco probable que un hipotético refuerzo llegue antes del próximo partido de la Euroliga, el viernes en Moscú contra el Khimki, por lo que Soluade, Salin, Waczynski, Milosavljevic y Dani Díez tendrán que asumir la responsabilidad de suplir a su compañero.