El Unicaja plantea ya un futuro sin Joan Plaza

JUAN CALDERÓN Jueves, 31 mayo 2018, 00:44

La etapa de Joan Plaza en el banquillo del Unicaja parece que llega a su fin. El club malagueño baraja 48 horas después de la temprana eliminación de los 'play-off' de la Liga Endesa un escenario futuro sin el técnico barcelonés al frente del equipo. Conviene aclarar que la decisión no se ha tomado, pero todo apunta en esa dirección y será el consejo de administración del club el que tendrá que pronunciarse en una reunión que se celebrará la próxima semana.

Es previsible que antes incluso de que la cúpula de la entidad se reúna en Los Guindos el presidente, Eduardo García, aborde la cuestión directamente con el propio Joan Plaza, algo que puede producirse en los próximos días. Sin embargo, en previsión de que la situación actual se plantease, el Unicaja ya se movió hace unas semanas para recabar información sobre algunos de los técnicos que baraja para reemplazar a Plaza. Con seguridad requirió informes de Fotis Katsikaris, técnico del Tenerife, y de Ibon Navarro, entrenador del UCAMMurcia. También de Luis Casimiro, que dirige al Gran Canaria, aunque de este se conoce su forma de trabajar tras su paso por Málaga en 2012, cuando reemplazó a Chus Mateo en los últimos nueve partidos de la temporada.

Ahora bien, en el seno del Unicaja son conscientes de que la decisión sobre el entrenador es un asunto capital y, dependiendo incluso de si sigue Plaza, se mandará un mensaje directo y claro a los aficionados sobre cuáles son las aspiraciones y la ambición deportiva de la entidad para los próximos proyectos. Después del revés que ha supuesto quedarse fuera de la Euroliga, de la mala imagen mostrada por el equipo y de la eliminación a las primeras de cambio, resulta esencial que el Unicaja trate de mantener cierto estatus, y este movimiento que debe dar para decidir quién entrenará al equipo resulta capital. Si echa el resto por un técnico de primera fila europea –entre los que se encuentra Plaza–, el mensaje sería de ambición y de querer recuperar el terreno perdido.

Las cuatro opciones que hay sobre la mesa, pues no hay que descartar al cien por cien a Plaza, representan distintas apuestas. El barcelonés sería una opción continuista y que al club malagueño le da seguridad a pesar de lo mal que ha acabado el equipo esta temporada. Casimiro, Katsikaris e Ibon Navarro son una apuesta por la 'clase media', independientemente de la experiencia de cada uno (Casimiro, el que más, supera los 600 partidos en la Liga). El manchego dejó un buen recuerdo de su paso por el Unicaja, pero el hecho de que no vaya a seguir en el Gran Canaria no es la mejor carta de presentación. Salva Maldonado o Sito Alonso apuntan como sus sustitutos en la isla, donde, como Plaza en Málaga, se ha distanciado de los aficionados.

Katsikaris aparece como un término medio entre Casimiro y Navarro. Tiene experiencia en la Liga (Valencia, Bilbao, Murcia y Tenerife), pero sus últimos pasos por equipos de nivel como el Lokomotiv o el Hapoel Jerusalén han sido un fracaso. Fue cortado en ambos por los malos resultados deportivos.

El caso más particular es de Ibon Navarro. Se dice de él que es el técnico de moda por la temporada que ha firmado en el UCAM Murcia. Se valora su progresión, y en su contra juega la falta de rodaje en un equipo con el presupuesto y la presión que rodean al Unicaja. El Unicaja también ha recabado información sobre él, igual que de Joan Peñarroya, a pesar de su incidente de la semana pasada tras el partido ante el Andorra. Su nombre está también encima de la mesa entre los futuribles.

Este periódico se puso en contacto con los agentes y personas cercanas a todos los entrenadores citados. Sin embargo, no hay propuestas o una comunicación directa con el Unicaja, en parte porque en algunos casos no sería necesaria la intermediación de un representante. Como se puede comprobar, los cinco candidatos tienen un denominador común: son españoles y conocen la Liga. Esto es algo fundamental en la decisión que tomará el Unicaja, que ha encomendado la selección del entrenador a su director deportivo, Carlos Jiménez.

Se han recibido muchos ofrecimientos de entrenadores, pero no han dirigido a equipos de la Liga ACB. Hay muchos técnicos en el mercado a día de hoy, como Sasa Djordjevic, Velimir Perasovic o el italiano Trincheri, e incluso el griego Itoudis, que no va a seguir en el CSKA de Moscú. Pero no hay que irse tan lejos: el actual seleccionador nacional y exentrenador del Unicaja, Sergio Scariolo, sopesa la posibilidad de abrir una nueva etapa ya lejos del banquillo nacional. Su idea es encontrar un hueco como asistente en la NBA, pero hace un par de meses ya se le vinculó con el Unicaja y el Valencia. Tratar de ficharlo precisaría de un gesto de ambición, como en su día se produjo con Bozidar Maljkovic, al que se convenció después de varias reuniones en Francia. Aquello marcó un antes y un después en la historia del Unicaja. Quizá ahora sea preciso tener ese arrojo para relanzar el proyecto y las ilusiones del club.