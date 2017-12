El Unicaja tiene prohibido fallar en Zaragoza El equipo de Plaza afronta otra final en su camino por confirma su presencia en la Copa del Rey JUAN CALDERÓN Domingo, 10 diciembre 2017, 00:44

En las competiciones de regularidad como la Liga Endesa, cualquier objetivo mínimo para un equipo, por modesto que sea, pasa por mostrarse sólido y competitivo en los partidos como visitante. Ahí, lejos del amparo de su público, es donde sumara las victorias decisivas y que, a la postre, marcarán la diferencia.

El Unicaja no está cumpliendo con esta máxima esta temporada, de ahí que su presencia en la Copa del Rey, la primera gran cita de la temporada, sea una incógnita. Desde que ganó en la primera jornada en la pista del UCAM Murcia el 1 de octubre, no ha vuelto a sumar un triunfo como visitante. Perdió ante el Fuenlabrada, el Real Madrid, el Gipuzkoa y el Andorra, tres tropiezos inesperados y la derrota ante el conjunto blanco, que puede entrar entre las previsibles. Esta trayectoria lejos de Málaga es la que ha llevado al Unicaja a una situación muy delicada. Si quiere clasificarse para la Copa del Rey no se puede permitir perder hoy en el pabellón Príncipe Felipe ante el Tecnyconta Zaragoza (12.30 horas).

Con siete jornadas hasta el corte copero y un calendario complicado, el partido de este mediodía es clave para evitar más aprietos. Pero el encuentro de hoy no es nada fácil. El conjunto que dirige Jota Cuspinera comenzó muy mal la Liga, pero se repuso ganó cuatro partidos seguidos y llega al choque de hoy tras caer ante el Fuenlabrada y el Barça.

Más allá de las dificultades que presente el rival, que está liderado por el excajista Gary Neal, un especialista en el triple que es el segundo máximo anotador de la Liga con 18 puntos de media, la clave será ver que versión ofrece el Unicaja.

El conjunto que dirige Plaza llega con todos sus efectivos sanos y tras mostrar un baloncesto más ofensivo en la derrota en la Euroliga frente al Baskonia. El técnico parece decidido a mantener su apuesta por una rotación corta que le dé más intensidad y permita aprovechar el buen momento de los jugadores más entonados. Sobre el papel, el Unicaja es favorito, pero también lo era en San Sebastián, Andorra o Fuenlabrada.