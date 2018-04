El Unicaja se remanga para ganar al Tenerife Salvador Salas El equipo malagueño saca adelante un complicado partido y vuelve a ganar en la Liga Endesa (72-62) después de tres derrotas JUAN CALDERÓN Málaga Domingo, 8 abril 2018, 14:23

No fue fácil, pero el Unicaja cortó su racha negativa de tres derrotas seguidas en la Liga Endesa ganando al Iberostar Tenerife en un complicado partido que sólo se decidió en el último cuarto (72-62). No fue un choque lo que se dice 'bonito', pero había mucho en juego y el conjunto malagueño supo afrontarlo, aunque su juego no fue brillante. Los diez puntos de ventaja al final permiten al Unicaja, además, recuperar el 'average' particular con el Tenerife, pues en el partido de la primera vuelta perdió por cuatro. Nedovic, con 14 puntos, fue el máximo anotador del conjunto cajista, aunque el más valorado fue Carlos Suárez, 16.

El comienzo del partido fue tan positivo para el Unicaja como engañoso para lo que llegaría después. El conjunto malagueño estuvo perfecto en todas las facetas del juego, pero fue la defensa lo que marcó diferencias y lo que le permitió controlar el choque por completo. El Unicaja, además atacó con criterio, moviendo bien el balón y buscando buenas posiciones de tiro. Todo era perfecto sin importar que el Tenerife falló todos los triples que intentó en el primer cuarto (12-6, minuto 4). La entrada de Nedovic acentuó el dominio del Unicaja que enlazó un parcial de 12-0 con el serbio a un gran nivel y cerró el primer cuarto con un contundente 24-11.

Sin embargo, el partido cambió por completo por varios factores. El primero, por la presencia de Vasileiadis en el bando visitante. El griego acabó con la sequía del Tenerife en los triples y, segundo, por la segunda falta personal de Nedovic. Sin el juego del serbio, el ataque del Unicaja fue calamitoso. El desplome fue total, acompañado también con malos porcentajes en acciones cerca de la canasta. Decepcionaron Jean Charles, Milosavljevic y McCallum, así que Plaza tuvo que recomponer a su equipo ante el empuje del rival (30-23, minuto 15). El Unicaja mejoró algo, pero su ataque seguía reducido a acciones individuales carentes de juego colectivo y muy precipitadas, y esto permitió al Tenerife situarse a un solo punto antes de comenzar la segunda parte, 32-31.

El Unicaja estaba jugando con fuego y así pareció entenderlo Plaza, que comenzó el tercer cuarto con sus mejores hombres. Lo más importante es que el equipo malagueño comenzó con una mejor actitud defensiva, lo que le permitió también correr algún contragolpe que otro para enlazar un parcial de 9-2 (41-33). Aunque Nedovic estaba en la pista, el hombre clave fue Alberto Díaz, con diez puntos y dos triples incluidos. El último de ellos permitió al Unicaja abrir brecha y con 12 puntos de ventaja (52-40). Plaza aprovechó la situación para reservar al malagueño a un acertado Brooks y a Nedovic para los momentos decisivos. Pudo el cuadro malagueño romper el partido en los instantes finales del cuarto, pero falló tres ataques que el Tenerife aprovechó para acercarse (58-49, min. 30).

En el acto decisivo fue curioso ver cómo los dos equipos estaban empeñados en darles facilidades a su rival. El Unicaja incidiendo en las pérdidas y el Tenerife desperdiciando ataque tras ataque. En este intercambio de errores, el equipo malagueño aguantó el tipo e incluso salió reforzado porque amplió su ventaja con canastas trabajadas de Suárez, Salin y Waczynski (64-52, min. 35). Fue el polaco el hombre clave en esta fase con un triple que elevó la renta a los 16 puntos. El Tenerife jugó sus últimas bazas con una 'zona press' que complicó la subida del balón. Con esta situación de posesiones cortas, Suárez, el mejor pasador del equipo después de Nedovic, ejerció de desatascador y el Unicaja terminó de cerrar el partido a pesar de dos minutos finales repletos de fallos.