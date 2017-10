El Unicaja, una semana para doctorarse Suárez finaliza una jugada con la mano izquierda. / Ñito Salas El equipo de Joan Plaza visitará en menos de 48 horas las pistas del Olympiacos, subcampeón de Europa, y al Real Madrid JUAN CALDERÓN Lunes, 16 octubre 2017, 00:40

Tras el sobresaliente en el estreno, al Unicaja le llega ahora la oportunidad de doctorarse. El equipo malagueño afronta una semana de máxima exigencia deportiva por la combinación de dos desplazamientos a canchas de gran dificultad en menos de menos de 48 horas. Si el viernes juega en Atenas contra el Olympiacos, el domingo retomará la Liga ACB para medirse al Real Madrid en la capital de España.

El triunfo en el estreno europeo ante el Fenerbahçe ha colocado al conjunto que dirige Joan Plaza en el primer plano de la actualidad a nivel internacional. Todo el mundo esperaba el primer partido del campeón de Europa, y la victoria del Unicaja con un gran último cuarto le generó toda clase de elogios. Y ahora llega el turno de medirse al subcampeón de Europa, el Olympiacos (20.00 horas). El conjunto griego no suele aparecer entre los candidatos el título al comienzo de la temporada, pero a medida que avanza la temporada sus opciones de estar entre los cuatro equipos que disputarán la Final Four comienzan a crecer. Siempre competitivo y liderado por Vassilis Spanoulis, lesionado en el comienzo de la temporada, el Olympiacos ha sido dos veces subcampeón y dos veces campeón en la última década.

De Creta, a El Pireo

El Olympiacos no tuvo excesivos problemas para superar al Baskonia en la primera jornada de la Euroliga (75-64), liderado por el exjugador del Unicaja, Giorgos Printezis, que firmó 17 puntos. Fue un partido muy extraño que se jugó en la isla de Creta, a 400 kilómetros de Atenas, y no en el pabellón de la Paz y La Amistad, casa del equipo griego. La razón de ese cambio se debió a los incidentes acaecidos la pasada campaña en el compromiso ante el Anadolu Efes, donde los aficionados de El Pireo lanzaron bengalas. Esto no impidió que el Heraklion Arena de Creta estuviese lleno hasta la bandera. Ayer, el Olympiacos solventó sin problemas su compromiso en la Liga griega al ganar al Kymi por 56-85, con 18 puntos de Hollis Thompson.

Después del partido, ya de madrugada, el Unicaja regresará a España, pero no a Málaga, porque el domingo por la tarde (18.00 horas) tendrá el segundo de sus exámenes a domicilio de la semana, pues se medirá a otro subcampeón, en este caso al de la Liga Endesa, el Real Madrid. Los blancos no han acusado la ausencia de Sergi Llull y han ganado todos sus partidos de la temporada tras derrotar al Andorra, Bilbao, Zaragoza y Efes, este último en la Euroliga.

De este modo, aunque los cambios para la Liga tienen que confirmarse el viernes, es previsible que Joan Plaza desplace a Atenas a toda la plantilla. Allí Dejan Musli volverá a tener su segunda oportunidad de la temporada tras sus buenos minutos ante el Fenerbahçe.