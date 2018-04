El Unicaja supera al Bilbao y acelera hacia los 'play-off' (93-78)

El Unicaja estará en un mes jugando las eliminatorias por el título. En uno de los 'play-off' más importantes para el club de Los Guindos, el equipo se jugará entonces la plaza de Euroliga que se disputa con el Valencia, la posibilidad de acercarse a una final y posiblemente la continuidad de parte de la plantilla. Por eso estos partidos que quedan en la recta final de la Liga regular, que no parecen tener gran trascendencia ya que el Unicaja ya no puede ser cabeza de serie tienen que servir para preparar esos 'play-off'. Tratar de ganarlo todo para llegar a la parte más importante de la temporada con la mentalidad de ir a por todas. Este domingo, en horario matinal y en un ambiente en el Carpena algo más frío de lo habitual, el Unicaja se mostró centrado y con ganas de dar mucha guerra. Venció al Bilbao con superioridad, en un partido que no fue completo, pero en el que sí se vieron minutos de buen juego del cuadro local. Se relajó en exceso al final del partido y por eso la diferencia no fue tan abultada (93-78). Suárez, con 20 de valoración, y Nedovic, con 16 puntos, fueron los más destacados del cuadro local.

El Unicaja tuvo un arranque fulgurante, con un enorme acierto en el tiro y mucha intensidad en ambos lados de la cancha. Pareció pillarle fuera de sitio al Bilbao, que vio cómo los tres primeros minutos de partido fueron de un dominio local absoluto. Entre Dani Díez y Salin lograron un parcia de 8-0 antes de que Tabu anotara la primera canasta visitante. El cuadro malagueño iba prácticamente a triple por minuto, con dos de Díaz y otro de Suárez y la diferencia en el marcador era ya notable (24-10).

El técnico del Bilbao y legendario exjugador del Unicaja, Veljko Mrsic optó por cambiar a tres de las piezas de su quinteto y entraron Mumbrú, Thomas y Redivo. El escolta argentino, un anotador compulsivo, hizo que su equipo se metiera en el partido. Una canasta suya en el último segundo del cuarto puso el 30-23.

Con las rotaciones, el Unicaja fue perdiendo la iniciativa. Pese a que Nedovic y Wazcynski también anotaron de tres, el Bilbao iba ganando terreno. Mumbrú, un histórico de la ACB que jugó su último partido en el Carpena, ya que se retira esta temporada, dio muchos problemas a la defensa local. Brooks, reaparecido tras su desmayo en Valencia, no pudo frenarle y un triple del que fuera canterano del Joventut empató el partido a 38. Los hasta 13 puntos que llegó a tener el Unicaja de ventaja se difuminaron ya a mitad del segundo periodo. El partido pasó de estar roto a igualarse. Tocaba pelear. Volvió a mandar al banco Plaza a McCallum, que no aportó en los seis minutos que estuvo en cancha y dos buenas acciones consecutivas de Milosavljevic permitieron que el cuadro local se fuera al descanso 7 arriba (49-42).

Empezó el Unicaja con el mismo quinteto que en el arranque del partido (Díaz, Salin, Díez, Suárez y Augustine) y, tras unos primeros minutos de dudas en los que no anotaron ninguno de los dos equipos, el cuadro malagueño comenzó a carburar. Los triples de Salin y Suárez y la intensidad de Díez pusieron al Unicaja 11 arriba (61-50), ante un Bilbao que vivía prácticamente de los puntos de Mumbrú. El conjunto visitante empezó a desesperarse; hubo una doble antideportiva a Redivo y a Nedovic y luego una técnica a Mrsic que sirvieron para que el Unicaja aumentara la brecha. Además, el cuadro de Plaza contó con un McCallum entonado durante unos minutos, que le permitieron anotar un triple y un par de penetraciones. Al final del tercer cuarto, el partido ya estaba roto (73-55).

En el último cuarto lo intentó el Bilbao y el Unicaja dio demasiadas facilidades por exceso de relajación. Se llegó a poner a diez el conjunto visitante, pero cinco puntos seguidos de Waczynski evitaron cualquier atisbo de susto. Al final, 93-78 y el cuadro malagueño que da un paso de gigante hacia los 'play-off'