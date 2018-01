El Unicaja tampoco podrá contar con Brooks para el partido ante el Khimki El cuadro malagueño viaja mañana a Rusia sin el ala-pívot y sin Nedovic ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 31 enero 2018, 15:39

Se le complica en exceso al Unicaja el partido de esta semana en la Euroliga. El cuadro malagueño visita este viernes la pista del Khimki ruso (18.00 horas) y lo hace con el objetivo de no quedarse descolgado definitivamente de la lucha por el 'play off' europeo.

El equipo viaja mañana jueves a Moscú y lo hace con una plantilla reducida, ya que no están disponibles ni Nedovic ni Brooks. La baja del serbio se conocía, ya que se lesionó en el partido ante el Burgos y estará unas tres semanas fuera. En el caso del ala-pívot norteamericano, también se resintió de un esguince de tobillo en ese partido. Hoy no se pudo entrenar con sus compañeros y por lo tanto mañana no viajará a Rusia. La lesión de Brooks no es tan grave como la de Nedovic y se espera que pueda ayudar el domingo para el partido ante el UCAM Murcia en Málaga.

Con estas bajas, el Unicaja jugará ante el Khimki sin su escolta y su ala pivot titulares lo que reduce sus opciones de victoria. Plaza se lleva a Rusia a sus 11 hombres disponibles y tendrá que modificar sus rotaciones para adaptarse a las ausencias.