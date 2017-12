El Unicaja, tras el Barça, disputa su partido 200 en casa Baloncesto al Sur Por quinta vez, Nedovic superó los 20 puntos en Europa, lo que ha ocurrido en 150 ocasiones, con Mrsic encabezando esta particular clasificación Pepe Sánchez, frente a Navarro (12 de abril de 2007), el Unicaja eliminó al Barcelona y acudió a la ‘Final Four’. / AFP JOSÉ MIGUEL AGUILAR Miércoles, 20 diciembre 2017, 00:19

A un mes del primer análisis de la temporada, a cinco partidos del corte para la Copa del Rey, la situación del Unicaja es acuciante, preocupante y frustrante. Fuera de los ochos primeros, a una victoria del objetivo, y solo dos por encima de los equipos que luchan por evitar el descenso, el conjunto de Joan Plaza es todo confusión, alternando partidos de gran competitividad con encuentros de juego inexistente, y con la derrota en ambos escenarios a veces. No fue el caso del choque frente al Khimki, en el que divirtió a la afición, aunque solo 48 horas después sufrió un serio revés ante un rival directo por acudir a la cita de Las Palmas en febrero, un Iberostar Tenerife que es otro desde que Katsikaris se sentó en el banquillo lagunero.

Esta semana previa a la Navidad espera doble jornada europea, y puede que sea la más especial del año. El Unicaja tiene la oportunidad de hurgar en la herida del Barcelona, que acumula cuatro derrotas seguidas que tambalean un proyecto renovado tras el fracaso anterior. Son muchos los aficionados que piensan que el cuadro malagueño debe aprovechar esta oportunidad para vencer a un rival que casi siempre le ha dado quebraderos de cabeza. Ambos juegan en el Palau apremiados por la clasificación.

Y el viernes recibe al Armani Milán en lo que será el partido número 200 del Unicaja en casa, una cifra apreciable sin duda. De estos, 157 corresponden a la Euroliga, 32 a la Copa Korac y 10 a la Eurocup. En la máxima competición ha logrado 97 victorias y 60 derrotas como local, en la segunda su balance es extraordinario, con 28 triunfos por solo cuatro encuentros perdidos, mientras en el torneo más reciente consiguió ganar ocho choques y solo perdió dos.

Su mejor racha en casa en competición europea es de veinte triunfos seguidos, logrados entre el 11 de noviembre de 1998 y el 15 de noviembre de 2001, diecisiete de ellos correspondientes a la Korac y los tres últimos a la Euroliga. Mientras, del 24 de noviembre de 2011 al 11 de octubre de 2012 perdió siete partidos seguidos, su peor serie como local.

El partido frente al Khimki dejó una cifra para la posteridad. Hasta 53 jugadores del Unicaja han anotado veinte o más puntos en un choque europeo, el último Nedovic, que se fue hasta los 21 puntos. Esto ha ocurrido en 150 ocasiones, y el que más se ha prodigado es Veljko Mrsic, hasta diez veces. Nedovic lo ha hecho en cinco partidos.

La pasada semana dejó la destitución de Perasovic en el Anadolu Efes tras caer en casa frente al Baskonia. Curiosamente son los dos equipos que han registrado movimientos en el banquillo en los tres primeros meses de competición.

El fin de semana liguero nos dejó una encarnizada lucha por evitar el descenso, con victorias de tres de los cuatro últimos de la clasificación. La del Betis en Murcia viene a confirmar la trayectoria ascendente del cuadro sevillano desde que Óscar Quintana se hizo cargo del equipo, mientras la del Joventut en casa frente al Tecnyconta Zaragoza deja al cuadro aragonés muy tocado y en una situación preocupante. La rajada de Cuspinera contra el árbitro Martín Bertrán es de las que hacen época. Veremos las consecuencias.

Bilbao sonrió con la primera victoria de Veljko Mrsic en la Liga Endesa. El croata ha vivido su primera semana fantástica tras dos triunfos seguidos, uno en Europa y otro en competición nacional. El exjugador del Unicaja no podía disimular su alegría tras derrotar al Movistar Estudiantes.

Histórico día en Santiago de Compostela, que vivió el partido con más triples en la historia de la Liga Endesa, con un Real Madrid que para ganar tuvo que igualar su mejor marca de triples, y con un Mombus Obradoiro que tras verse veinte puntos abajo llegó a ponerse a cuatro. Pero el líder no se dejó sorprender y manda con rotundidad en la clasificación.

En Fontes do Sar se midieron los dos hombres más altos de la Liga, Tavares y Pustovyi, el primero de 2,20 y el segundo de 2,18. Esta es otra de las grandes contradicciones del Unicaja, que tiene a dos de los 16 jugadores con al menos 2,14 metros de estatura. Uno ni juega, Okouo, y el otro, Shermadini, no cuenta con la confianza del entrenador. La pregunta es clara: ¿Es que Plaza no sabe jugar con hombres altos? En caso afirmativo, ¿para qué los ficha? En la era de los gigantes, el equipo malagueño no saca provecho de su altura. En fin...