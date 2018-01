El Unicaja se mide al Milán, colista y peor defensa de la Euroliga Alberto Díaz, en el partido entre el Unicaja y el Milán de la primera vuelta. / Álvaro Cabrera Los italianos han sufrido cuatro derrotas consecutivas y su última victoria fue ante el Baskonia ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 17 enero 2018, 00:36

Aunque la temporada pasada ya fue el peor equipo de la Euroliga, sigue sorprendiendo ver un club como el Milán, con su presupuesto y su plantilla, en el puesto de colista de la máxima competición europea. Goudelock, Jerrells o Theodore son americanos de primer nivel que tendrían hueco en cualquier equipo de la Euroliga, por poner solo algunos ejemplos, y el fichaje de Kuzminskas tras su etapa en la NBA confirma la ambiciosa apuesta del equipo que dirige Simone Pianigiani, un entrenador asentado. Hay que tener en cuenta que el presupuesto del Milán ronda los 19 millones de euros, similar al del Efes y por supuesto bastante superior al del Unicaja (unos 13 millones).

Pero todo eso no impide que el Milán –club con licencia A de la Euroliga– sea ahora mismo el último equipo de la clasificación europea, con cuatro victorias y 13 derrotas y que no tenga prácticamente opciones de clasificarse para los ‘play-off’. Una profunda crisis de la que no se fía nada Joan Plaza:«Cuando juegas con un equipo con tantas derrotas puede ser más peligroso aún. Prefiero jugar contra un equipo que lleve 10 victorias seguidas. Espero un rival muy duro a nivel físico».

Las estadísticas también hablan de que el Milán tiene la peor defensa de la competición, con 85,4 puntos encajados por partido, frente a los 80 que encaja el Unicaja. En ataque sí son mejores los promedios del equipo italiano respecto al cuadro malagueño; Goudelock, Theodore y Mivoc son sus principales anotadores y se espera que Kuzminskas aporte más talento ofensivo.

El exjugador del Unicaja está teniendo muchos minutos en la posición de ‘4’, algo que sorprendió a Plaza y que exigirá la mejor versión de Suárez y Brooks en defensa. El Milán ha sufrido cuatro derrotas consecutivas y su última victoria fue ante el Baskonia (92-85).