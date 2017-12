El Unicaja ultima el traspaso de Musli al Brose Bamberg El pívot, que no cuenta para Plaza, no viajó con el equipo a Vitoria JUAN CALDERÓN Miércoles, 6 diciembre 2017, 17:00

Una llamada ayer por la tarde activó la negociación. El Unicaja está cerca de traspasar al pívot serbio Dejan Musli al Brose Bamberg. El jugador no entra en los planes de Joan Plaza, que lo descartó para la Liga Endesa y que lo ha usado con cuentagotas en la Euroliga. Esta situación es conocida en el mercado y el campeón de Alemania ha puesto sus ojos en Musli para reforzar su juego interior.

Se da la circunstancia de que Musli, al haber jugado ya la Euroliga con el Unicaja, no podría jugar la competición con el Brose hasta enero una vez finalizada la primera vuelta de la Euroliga, como ya se informó la semana pasada. Sin embargo, esto no es obstáculo para su salida, pues el jugador es consciente de que su etapa en el Unicaja terminó incluso antes de que comenzase la temporada. Si finalmente se consuma el traspaso de Musli al Brose, reportado en primera instancia por el periodista israelí David Pick, podría ya jugar el cinco de enero contra el Khimki.

Mientras tanto, Musli no viajó con el equipo a Vitoria debido a un proceso gripal, según se explicó desde el club, aunque es evidente que la negociación con el Brose ha influido. La situación del pívot serbio es muy incómoda desde el final de la temporada pasada. Musli se lesionó en la semifinal de la Eurocup ante el Lokomotiv, y desde entonces no alcanzó el nivel previo a la lesión y que le llevó a ser elegido como el mejor pívot del torneo. Plaza le retiró la confianza de forma evidente y en verano pidió que se le buscase una salida. Sin embargo, en el club eran contrarios a este movimiento, pues el jugador tenía contrato, se le consideraba una pieza válida y no se recibieron ofertas que cubriesen su alto salario. Así se llegó a la situación actual, con el pívot fuera de la rotación y el inminente traspaso.

Ahora está por ver qué movimiento hace el Unicaja. Joan Plaza se posicionó a favor de reforzar la plantilla hace sólo una semana ante los evidentes problemas que tiene en el equipo en la dirección y en la anotación exterior. Es previsible que el club pueda incorporar un base o un escolta, quizá un jugador que pueda actuar en las dos posiciones. El condicionante es que debe tener pasaporte comunitario.