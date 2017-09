El Unicaja, a dos victorias de un título

Plaza vuelve a señalar a Musli, descartado por segundo partido seguido

Se esperaba la decisión y hubo pocas sorpresas. Joan Plaza descartó a Dejan Musli y Dragan Milosavljevic para disputar la Supercopa Endesa en la que el equipo malagueño se esta tarde al Valencia (19.30 horas).

El descarte de Milosavljevic no sorprende, pues el serbio realizó ayer en Las Palmas el primer entrenamiento con sus compañeros después de participar en el Eurobasket, en el que fue medalla de plata con su selección. Sin embargo, el caso de Musli es distinto. El técnico solicitó al club este verano que le buscase una salida, pero no fue posible, y fue evidente que no contaba con él. Ahora vuelve a dejarlo fuera del equipo por segunda vez seguida, pues ya vio desde la grada el choque ante el Gran Canaria en el Circuito Movistar que se celebró en Granada.

Conviene apuntar que para esta Supercopa, el Unicaja debe cumplir ya con las normas sobre cupos que se establecen en la ACB, con cuatro jugadores de formación en la plantilla. Esta vez Plaza ha dado cabida en el equipo a Díaz, Díez, Suárez, Soluade y Okouo, es decir, se ha decantado por los dos canteranos antes que por Musli. Su decisión supone un mensaje directo y claro para el pívot serbio a sólo una semana de que comience la temporada. El serbio tampoco jugará la final en caso de que el equipo malagueño supere al Valencia.

La situación se torna cada día más compleja. La salida de Musli es difícil por su elevado sueldo y ningún equipo de la ACB podría afrontarlo, salvo que renunciase a parte de sus emolumentos para poder jugar en otro club. Pero la temporada será larga y dura, y quien sabe si la situación del pívot cambia. Ahora mismo, no cuenta.