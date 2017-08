Recuerdo hablar con Musli el último día de la pasada temporada y su cara de sorpresa cuando le pregunté sobre si iba a seguir en el Unicaja. El jugador no contemplaba otra opción, ni se lo había planteado, pero ya había informaciones en el entorno del equipo que indicaban que era uno de los señalados por Plaza. Es cierto que el rendimiento del serbio fue pobre en el tramo final de la temporada, tras su lesión, y que su fragilidad defensiva –¿alguien no la conocía?– llega a desesperar por momentos. Pero en líneas generales creo que la temporada del pívot fue buena, con números muy destacados y siendo el gran referente interior del equipo en ataque. Ahora resulta que su continuidad del equipo parece un drama. Plaza ve con buenos ojos su salida, mientras en el club se mantiene que es un jugador con contrato, pero que si llega una buena oferta por él... Que sí, que todos tenemos un director deportivo en nuestro interior que está deseando fichar a un ‘4’ abierto que meta triples como un loco. O a otro base que acompañe a McCallum y a Díaz. Cada cual con sus gustos. Pero no es tan fácil y yo tengo claro que Musli, en una temporada tan larga y exigente, puede ser un jugador importante para el Unicaja si le dejan aportar en la pista. Shermadini tampoco es que sea un portento físico y necesitará rotar. Con Augustine y Okouo, la plantilla tiene ahora mismo a cuatro hombres grandes, cuando a Plaza cada vez le gusta jugar más con pequeños. Parece que alguien sobra y me temo que puede haber ‘banquillazo’. Pero un cuerpo técnico tiene que tratar de sacarle el mejor partido a todas y cada una de las piezas que tiene en su equipo. Más vale Musli conocido...