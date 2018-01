Hace ya varios meses que me llamaron mis amigos del Diario SUR para proponerme escribir sobre cualquier tema relacionado con el baloncesto. Lo que en principio serían colaboraciones esporádicas se ha convertido, afortunadamente para mí (espero que también para el lector), en una columna semanal en la que voy relatando ideas, reflexiones y experiencias.

En aquel momento también me dieron libertad absoluta de temas. Lo recuerdo perfectamente. «Escribe sobre lo que quieras», me dijeron. Pues bien, ahora les tomo la palabra ya que hoy he venido a ‘hablar de mi libro’, como dijo aquel.

He creado junto con mi padre un proyecto de trabajo de formación al que hemos llamado Becas de Tecnificación. Haremos una selección y becaremos a 12 jugadores y 12 jugadoras nacidos en el año 2004 (categoría infantil) de entre los clubes de Málaga y provincia, para trabajar con ellos en unas jornadas de tecnificación durante el periodo vacacional de Semana Blanca. También participará mi hermana Marta, que se encargará de todo el soporte web y visual del evento.

El objetivo es trabajar la técnica individual y su aplicación al juego con los chicos y chicas seleccionados y con ello favorecer su progresión tanto en el ámbito individual como posteriormente en el seno de su equipo y club.

Creo que puede ser muy interesante el desarrollo y aplicación de este trabajo técnico-táctico desde la doble perspectiva de un entrenador con una enorme experiencia en baloncesto base que aporta un enfoque claramente formativo, con mi visión desde la perspectiva más profesional.

Las sesiones constarán de una parte práctica de una duración aproximada de tres horas diarias y una parte teórica donde se verán distintos aspectos del baloncesto.

Todo esto no sería posible sin la ayuda de la Diputación Provincial de Málaga, del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, del C.B. Alhaurín, de Vive y Sporthouse. Cuando les presenté el proyecto estuvieron todos ellos tan entusiasmados como nosotros para sacarlo adelante. Les doy desde aquí mil gracias.

Afronto esta experiencia con mucha ilusión por varios motivos. El primero de ellos es el poder trabajar junto a mi padre. Hemos tenido cientos de conversaciones sobre baloncesto donde debatíamos y aprendíamos el uno del otro cada uno desde ‘su mundo’. De esas charlas nace este proyecto donde unimos nuestros dos ángulos de visión en pos de la mejora de los chicos y chicas. El segundo es poder, de alguna manera, devolver aunque sea de forma muy pequeña, todo lo que me ha dado el baloncesto en Málaga. Me apetecía muchísimo trabajar con chicos y chicas jóvenes para ayudarles a progresar y disfrutar con nuestro deporte.

Hemos tenido una sorpresa enorme al ver la gran aceptación que ha tenido entre los clubes con los que hemos ido hablando. Tanto es así que ya estamos preparando más proyectos en los que queremos intentar trabajar con entrenadores de formación e incluso con los padres y las madres, que son un elemento fundamental para un niño y que también son más que entrenables. Este es el ‘libro’ del que quería hablaros y me hace muy feliz haberlo compartido con vosotros.