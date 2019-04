Alberto Díaz: «Confío en que el equipo vaya hacia arriba en esta recta final» El base del Unicaja habla de su vuelta a las canchas: «Intento añadir energía, ilusión y algo de alegría en el día a día» ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 2 abril 2019, 18:05

El Unicaja recupera efectivos en esta recta final de la temporada. Hoy ha regresado a los entrenamientos Jaime Fernández y el pasado fin de semana volvió a jugar Alberto Díaz. Dos jugadores importantes que tienen que ayudar a que el equipo cambie el rumbo, que tiende a la deriva en los últimos meses. El malagueño habló hoy sobre su vuelta a las canchas y sobre lo que espera del Unicaja de aquí a final de temporada. «Hemos dado un paso adelante, ya estoy con el equipo y ya vamos dando pasos hacia la reincorporación completa», comentó. «Uno no está acostumbrado a ver los toros desde la barrera y cuando algo no lo controlas es complicado. Es duro estar fuera, querer ayudar a los compañeros y no poder, pero ya hay que olvidarlo porque ha pasado y ahora tengo esa oportunidad», asegura el canterano sobre su larga ausencia.

Solo ha jugado un partido, aunque su presencia en pista ante el Tecnyconta Zaragoza ya le aportó al Unicaja una energía y una consistencia defensiva que se echaba en falta. «Aún me noto falto de ritmo, necesito recuperar mi mejor nivel. Poder jugar sin molestias ya es un paso, todos estamos dolidos por la derrota, pero he podido volver a jugar que es lo que quería», afirma en un vídeo difundido por el club. Díaz asegura que intenta «añadir energía, ilusión y algo de alegría en el día a día. Soy un componente que se introduce de nuevo en el equipo y lo único que puedo hacer es darlo todo».

El malagueño reconoce que la temporada no está yendo como esperaban, aunque se muestra optimista cara a la recta final del curso. «Ha sido un temporada complicada, con gente importante lesionada y ahora creo que nos vamos a recuperar en la recta final. A pesar de los resultados estamos demostrando que cada vez competimos más, somos más sólidos y creo y confío en que en esta recta final el equipo va a ir hacia arriba».