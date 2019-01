Alberto Díaz recae de su lesión y deja al Unicaja en cuadro Jesús Signes El malagueño se hizo daño en la misma zona de la pierna derecha y hoy se le harán pruebas para determinar el alcance de su baja ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 2 enero 2019, 23:39

El partido ante el Valencia terminó con una nueva lesión en el Unicaja, en este caso la de Alberto Díaz, que recae de una dolencia anterior. El malagueño ya estuvo fuera por una rotura en los isquiotibiales de su pierna derecha y ayer volvió a lastimarse en la misma zona.

Fue en una jugada fortuita, en el inicio del segundo cuarto. Díaz trató de frenar en una jugada, apoyó mal y terminó en el suelo. Se tuvo que retirar con evidentes síntomas de dolor y ya no volvió a jugar. Este jueves se le harán pruebas en Málaga, pero lo normal es que se pierda los próximos partidos. A la espera de un tiempo oficial de baja, se suma a Carlos Suárez en la enfermería, ambos además con ficha de cupo. Se queda en cuadro el conjunto malagueño, que juega habitualmente con sólo 11 jugadores y ahora dos de ellos están lesionados. Luis Casimiro estaba contrariado con esta nueva baja: «Nos faltó durante dos meses y en este partido también ha sido importante su ausencia. Me gustaría hacer una reflexión sobre los anuncios de publicidad que hay en las canchas. Alberto vuelve a recaer en una lesión que traía por no agarrarse bien en la publicidad del parqué. Si ponemos anuncios, tienen que tener una adherencia similar a la del resto de la cancha. No puede ser que un jugador quiera frenar ahí y se lesione», dijo.

Sobre el partido, el técnico del Unicaja dijo que la clave fue que el Valencia tuvo muchos más tiros. «Al tener 20 rebotes ofensicos, bastantes menos pérdidas, han jugado con más tiros y eso les ha hecho dominar. Hemos tenido opciones pese a todo, pero nos ha faltado físico para competir sobre todo en el rebote y también evitar algunas pérdidas», dijo.