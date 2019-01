Alberto Díaz estará tres meses de baja y el Unicaja tendrá que fichar Se confirma una rotura muscular en el isquiotibial de la pierna derecha y el malagueño se perderá el Top-16 y la Copa del Rey Jueves, 3 enero 2019, 17:12

Grave contratiempo para el Unicaja. Ayer las primeras impresiones sobre Alberto Díaz no eran buenas, pero las pruebas de hoy ya han confirmado que la recaída del malagueño es grave. La lesión que Alberto Díaz sufrió ayer en el partido de Eurocup que el Unicaja disputó frente al Valencia Basket le va a mantener de baja de 10 12 semanas, dependiendo de su evolución. Esta es la estimación oficial, es decir que Alberto estará tres meses fuera de las pistas y se pierde el Top-16 y la Copa del Rey, los dos grandes objetivos de este inicio de año para el Unicaja.

Las pruebas han confirmado una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha, la misma lesión que mantuvo al base dos meses fuera. El jugador malagueño se produjo la lesión tras una acción ofensiva en la que después de realizar una parada para frenar su penetración, resbaló en uno de los círculos de publicidad.

Tras esta nueva lesión, el Unicaja está obligado a fichar al menos a un jugador para competir durante los próximos meses. Con Díaz y Carlos Suárez de baja, el equipo se queda totalmente en cuadro. Ya Luis Casimiro jugaba con una rotación de 11 jugadores, ya que Viny Okouo no cuenta prácticamente en los partidos, por lo que ahora el núcleo del equipo se queda en 9 jugadores. El club malagueño tendrá que decidir si ficha a un base para cumplir la baja concreta de Alberto o si opta por un jugador interior para cubrir una carencia estructural que tiene la plantilla desde el inicio de la campaña, al no contar con minutos Okouo. Hasta ahora el Unicaja ha optado por no fichar para sustituir a Suárez y lo mismo hizo en la primera lesión de Alberto Díaz. Pero ahora la situación es distinta, con gran parte de la temporada en juego en las próximas semanas.

Aunque harían falta dos jugadores para cubrir las dos bajas, lo normal es que la entidad de Los Guindos solo incorpore a un jugador y dependerá del mercado el perfil. Casi todos los equipos se están reforzando ahora, pero el mercado es muy limitado. También hay que tener en cuenta que el Unicaja tiene las dos plazas de extracomunitarios ocupadas y que los dos lesionados son cupos, por lo que habría que dar de alta a un canterano (Morgan Stilma o Pablo Sánchez) para cubrir las cuatro plazas de jugadores nacionales obligatorias en la Liga Endesa.