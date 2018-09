Ambición y compromiso Tiro libre Con la llegada de Casimiro, el Unicaja también pretende recuperar el equilibrio entre la gestión deportiva y el devenir del primer equipo Luis Casimiro, en un entrenamiento. / Migue Fernández PEDRO RAMÍREZ Jueves, 27 septiembre 2018, 00:37

El Unicaja afronta este nuevo curso baloncestístico con ocho jugadores de la temporada anterior, una continuidad inusual en estos últimos tiempos y que cada vez resulta más difícil de ver tal y como funciona el mercado actual. Sin embargo, más allá de lo que esto pueda parecer y suponer, el club ha dado un giro brusco a su proyecto por otras muchas cuestiones, las cuales, si ustedes me lo permiten, me gustaría analizar.

La más evidente es el cambio de timonel, un nuevo entrenador tras un periodo de cinco temporadas de su antecesor en el banquillo, poco frecuente en el deporte profesional. Joan Plaza pasó para muchos de héroe a villano durante estos años, lo que tanto gustaba acabó cansando, lo que parecía virtud se veía ya como defecto en un fin de ciclo inevitable ante un proyecto que pereció por agotamiento, pero que, como hasta en los mejores casos, tuvo sus luces y sus sombras, las que ahora solo toca mirar con la prudente distancia que exige un mínimo ejercicio de objetividad hacia lo que ya no es más que historia del club.

La llegada de Luis Casimiro ha sido deseada por muchos y bien recibida por la afición, ya dejó muy buen sabor de boca en su breve paso por Málaga y viene además avalada por la grandísima campaña realizada al frente del Herbalife Gran Canaria la temporada anterior. También esperada por otros a modo de antídoto que le devuelva el ser y la ilusión tras los intensos momentos vividos, para compensar en esta nueva etapa, como suele ocurrir tantas veces y en tantos sitios, las carencias consustanciales a cualquier estilo anterior de hacer las cosas

La trayectoria de Luis Casimiro es verdaderamente admirable, no proviene de una ciudad con una gran tradición baloncestística ni tampoco de una gran cantera de club, su afición y vocación le llevaron a salir de casa desde muy joven para profundizar en su formación recorriendo España (muchas veces pasó por Málaga), Europa y el mundo de clínic en clínic, de campeonato en campeonato, de equipo en equipo, hasta convertirse a día de hoy en todo un clásico de los banquillos, en unos de los entrenadores que ha pasado por más clubes de la ACB. Un conocedor como pocos de esta Liga y un verdadero trotamundos de aquilatada y contrastada profesionalidad y honradez que encara esta temporada, como uno de los mayores desafíos de su carrera.

Y con su llegada también el Unicaja pretende recuperar el equilibrio en la gestión entre la dirección deportiva y el devenir del primer equipo, dos fuerzas paralelas que deben interactuar, coordinarse y sumar mucho si se quiere alcanzar el éxito, pero que en el caso de la dirección deportiva no puede supeditar ni hipotecar el proyecto de club a medio largo plazo por la inmediatez del resultado o las exigencias del entrenador. De tal manera que Carlos Jiménez ha buscado armonizar la confección de la plantilla con la continuidad, como hemos dicho, de muchos de sus hombres, con la incorporación de la veteranía de un base de indudable pedigrí (Brian Roberts) y la apuesta por jóvenes valores (Jaime Fernández, Mathias Lessort y Kyle Wiltjer) que puedan llevar el proyecto a metas que ojalá superen lo antes posible el potencial del presupuesto, pero a los que no se les debe exigir aún la excelencia en su juego. Un gran lance para Jiménez que si consigue ser la mitad de bueno en su actual cargo de lo que fue como jugador se convertirá, sin duda, en un gran director deportivo.

Otra novedad importante, menos visible quizás pero que no debemos obviar, es que el club se somete desde este inicio de temporada a una reestructuración obligada en su administración por la salida del anterior gerente, Ángel Bordes, a la mismísima ACB, quien ha estado omnipresente en la gestión del club, ha ejercido su cargo como si de un director general en toda regla se tratara y que a nadie ha dejado indiferente.

Como también cabe destacar el regreso al club, una vez más, de Germán Gabriel, pero en esta ocasión para desarrollar una muy distinta faceta profesional como director técnico de la cantera, lo que ha despertado grandes expectativas. Germán es un profundo conocedor del juego, una persona de carácter y marcada personalidad, como ha demostrado como jugador, que se enfrenta junto a Ramón García a los grandes desafíos que supone amortizar en lo posible el esfuerzo humano y económico que se realiza en la cantera, fomentando la ejemplaridad y el conocimiento de los entrenadores y la formación con mayúsculas de los jugadores, estableciendo una forma clara de entender el baloncesto que la distinga y en donde se destaque la humildad, el esfuerzo y el orgullo de pertenencia, marcando un camino hacia el primer equipo y desarrollando plenamente la sección de basket femenino ¡Ahí es nada!

El Unicaja comienza un nuevo ciclo y las ilusiones están renovadas, pero no me parece procedente hablar aquí de objetivos concretos que deba perseguir el Club esta temporada, no de aquellos que no vayan más allá de construir, poco a poco, un proyecto ganador o los de mantener siempre y transmitir desde ahora a la afición la máxima ambición y compromiso, solo así se podrán alcanzar aquellos que se propongan.

¡A disfrutar y mucha suerte!