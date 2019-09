Avramovic despierta al Unicaja Avramovic busca a Guerrero en una acción del partido de ayer. / LOF El serbio firma 27 puntos ante el Gran Canaria en un buen encuentro del conjunto que dirige Luis Casimiro JUAN CALDERÓN Sábado, 14 septiembre 2019, 23:02

Con dos marchas más respecto al viernes, el Unicaja logró un convincente triunfo ante el Gran Canaria (81-60) en su cuarto ensayo de pretemporada. El hombre del partido fue Aleksa Avramovic que hasta ahora había sido el más regular del equipo, pero que este sábado explotó de forma espectacular para firmar 27 puntos en un gran recital ofensivo. Tiene el serbio detalles de gran jugador, con una gran variedad de recursos técnicos para anotar, desbordar y generar ventajas para sus compañeros. Debe controlar esa energía que desprender, pero su actuación de ayer invita al optimismo. El Unicaja no dio opción a un rival tremendamente desdibujado y que fue incapaz de contener a Avramovic y de superar la sólida defensa del equipo malagueño en ningún momento.

El cuadro cajista comenzó el encuentro con una imagen absolutamente distinta a la del viernes ante el Estudiantes. Su actividad defensiva era mayor y en el juego de ataque destacaba la velocidad, una buena circulación y la eficacia en los lanzamientos. Thompson acaparó las primeras jugadas ofensivas con más acierto esta vez, pero el gran protagonista fue Avramovic. El serbio estaba entonado y anotó casi todo lo que lanzó en un primer cuarto brillante en el que logró doce puntos, con dos triples incluidos, el segundo sobre la bocina para cerrar un buen primer cuarto del Unicaja (26-17).

A la espera de que Jaime Fernández coja algo más de confianza cara al aro, el madrileño dirigió con criterio al equipo junto a Alberto Díaz. Todo llegará. Mientras tanto Avramovic siguió percutiendo contra la defensa del Gran Canaria. El serbio mostró todo tipo de recursos. Logró dos triples más y no dudó en penetrar cada vez que su defensor le daba margen, como en la acción que cerró la primera parte, en un gran uno contra uno. El dominio del Unicaja fue total y sólo concedió 13 puntos a un rival al que le faltan todavía Rabaseda, Bourousis, Beirán, y Okoye. Gerun y Guerrero volvieron a dejar detalles. El primero con su olfato para el rebote ofensivo, y el segundo con buenos bloqueos y presencia defensiva.

La ventaja del Unicaja llegó a ser de 18 puntos después de un nuevo triple de Avramovic, ya desatado (39-27). Se jugó un par de canastas de más el serbio y Casimiro le llamó al orden. Le dijo que mirase de vez en cuando a sus compañeros aprovechando las ventajas que generaba. Lo hizo y repartió un par de asistencias. El equipo malagueño llegó al descanso con un contundente 47-28 después de una buena primera parte en la que estuvo especialmente acertado desde la línea de tres con 7/13 en triples.

El Unicaja mantuvo su gran intensidad en el arranque del tercer cuarto. En cinco minutos liquidó el encuentro de la mano de Avramovic y Jaime Fernández. Cuando los dos se sentaron cobraron protagonismo los pívots. La anotación se resintió, pero no el dominio y la gran defensa de los de Casimiro, que sólo concedieron 8 puntos a su rival en este cuarto (65-36). Jaime Fernández no volvió a jugar por unas molestias. Fue atendido en el banquillo, aunque no parecía nada grave.

El partido estaba absolutamente decidido y así lo entendió Casimiro. El manchego aprovechó para reservar a Avramovic y realizar pruebas. El Unicaja comenzó el último cuarto con dos cincos, Gerun y Guerrero. Lo cierto es que la batería de hombres altos es tal que cuesta adivinar cómo el técnico repartirá los minutos. Los dos lo hicieron bien. El ucraniano buscando el aro y el malagueño imponiéndose en defensa. Hay que recordar que todavía está por llegar Ejim, un ala-pívot, además de Toupane y Waczynski.

ESTADÍSTICA

Unicaja: Sánchez (4), Avramovic (27), Fernández (2), Thompson (4), Elegar (7), -cinco inicial-, Tamba (2), Díaz (14), Godspower (3), Guerrero (6), Suárez (7) y Gerun (5).

Herbalife Gran Canaria: Cook, Paulí (9), Burjanadze (4), Harper (16), Costello (12) -cinco inicial-, Klajic (9), Nelson (3), Shurna (2), Diop (2), Vrankovic y Radicevic (1).