Avramovic: «Este un gran paso en mi carrera» Avramovic, flanqueado por Paco Alonso y Juan José Navarro en el Campus Fundación Unicaja. / GERMÁN POZO El jugador serbio fue presentado en el Campos Fundación Unicaja y asegura estar preparado para afrontar lo que supone jugar en un equipo como el malagueño ANDRÉS SAMPER Viernes, 12 julio 2019, 15:57

Aleska Avramovic fue presentado como nuevo jugador del Unicaja ante los niños del Campus Fundación Unicaja. El jugador, de 24 años y 1,92 metros y procedente del Varese italiano, aseguró estar muy feliz de estar en Málaga y de que el cuadro cajista se fijase en él. Antes de su llegada, tuvo la oportunidad de hablar con Milosavljevic, quien le aconsejó sobre el club y estilo de vida de la ciudad. El escolta serbio ha firmado por dos temporadas y es una apuesta del Unicaja por un jugador en clara línea ascendente..

En cuanto a sus expectativas en el club, aseguró que sin duda son «dar lo mejor de mí, lo mejor sobre la cancha. Este es un gran reto para mí, un gran paso en mi carrera y quiero continuar en esta dirección». El primer gran paso de Aleksa fue su fichaje por el Varese, donde estuvo tres temporadas dando un gran nivel, y ahora se le presenta un reto más grande «con un club más grande como es Unicaja, y estoy preparado para continuar progresando», ha asegurado el serbio.

Para los que no le conocen, quiso destacar que se trata de «un jugador con mucha energía y muy rápido. Juego de 'dos', similar a Nedovic, con quien hablé y me deseó lo mejor». El escolta internacional también ha asegurado verse preparado para jugar en las distintas posiciones que se requieran de él, y con respecto a la selección, ha afirmado que se trata de «un gran reto, pero confío en mí mismo y me siento preparado para dar lo mejor de mí, me veo en buena forma».

El jugador, que firma por dos temporadas con el conjunto malagueño, reconoció que no siente «presión por los grandes nombres serbios en el mundo del baloncesto, me gustaría continuar con esta bonita tradición y que mejor que aquí en Málaga para hacerlo». Además, se siente físicamente preparado para cualquier tipo de reto en esta temporada: «He estado preparándome físicamente, tanto con mi club como con mi entrenador personal. Suelo entrenar mucho durante la temporada y tras ella también, y me veo en buena forma».

Con respecto a sus nuevos compañeros, aseguró que aún «no he tenido la oportunidad de conocerlos personalmente, conozco sus nombres pero no a ellos, pero pronto empezaremos a prepararnos juntos para la próxima temporada». En cuanto a su dorsal, el número 4 con el que siempre ha jugado, ha destacado que siempre «me ha gustado desde que empecé a jugar y por uno de mis grandes ídolos, Dejan Bodiroga». Avramovic concluyó apuntando que quiere «lo máximo para el club, las aspiraciones más altas del club lo serán también para mí, quiero competir al máximo nivel».

Además, el vicepresidente del Unicaja Baloncesto, Juan José Navarro, quiso dar la bienvenida al nuevo fichaje del club, del que ha destacado su 40% de acierto en triples y asegura que es un jugador «con mucha hambre de puntos y que va a aportar al Unicaja carácter, fuerza, ilusión y juventud». Finalmente, el jugador serbio se atrevió a bailar con los chicos y chicas del Campus Fundación Unicaja y, antes de despedirse, dejó unos triples con los que ha demostrado a todos ellos por qué el club malagueño ha querido ficharlo.