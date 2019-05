Una batalla para salvar la temporada El Unicaja necesita su mejor versión para dar la sorpresa hoy en la pista del Valencia (19.15 h.) y tener opciones de pasar a semifinales de la ACB ENRIQUE MIRANDA Málaga Viernes, 31 mayo 2019, 01:32

Jaume Ponsarnau, técnico del Valencia Basket, definió ayer a la perfección el significado de estos cuartos de final de la Liga Endesa para el Unicaja: «Hemos sido mejores que ellos tanto en la ACB como en la Eurocup y es un equipo que necesita encontrar un punto de victoria para acabar esta temporada de la mejor manera posible, porque si no no será una buena temporada para ellos». Esa es actualmente la realidad del Unicaja en estos 'play-off' por el título, que sabe que ya no está en juego la plaza de Euroliga y que el objetivo de ganar la Liga apenas se contempla.

Pero el club malagueño, sus dirigentes, su entrenador y sus jugadores son conscientes de que estas eliminatorias son la única forma de mejorar una temporada que hasta ahora está siendo decepcionante. No por tanto por el trabajo durante el año, muy lastrado por las lesiones, si no por la falta de competitividad mostrada a la hora de la verdad, en la Copa del Rey y en los 'play-off' de la Eurocup. Estos cuartos de final son una extraordinaria ocasión para demostrar que el equipo al completo es otra cosa y que aún puede competir de tú a tú contra el Valencia, pese a que el conjunto 'taronja' tiene más presupuesto, mejor plantilla y perfil de club de Euroliga. Pasar a semifinales arreglará o no la temporada según el criterio del que juzgue, pero está claro que ayudaría mucho a cambiar la nota final de la campaña.

El conjunto que entrena Luis Casimiro ha conseguido en las últimas semanas modificar su rumbo y alejarse de la mala imagen que dio en el último encuentro que disputó en Valencia. Con su plantilla al completo, una vez que Carlos Suárez y Jaime Fernández están recuperados, el Unicaja es un conjunto más compacto y con mayor número de amenazas. Pero para tumbar al Valencia, que empieza jugando esta tarde ante su público (19.15 horas, dial 53 de Movistar+) hará falta la mejor versión del equipo y que todos los jugadores estén al cien por cien. Es hora de que Shermadini o Lessort, apagados en las últimas jornadas, den un paso adelante, y de que los cuestionados Roberts, Wiltjer o Waczynski se reivindiquen. Se estrenará en los 'play-off' Rubén Guerrero, que va a jugar el segundo partido de su carrera profesional en unos cuartos de final de la Liga. El marbellí ocupará el puesto de Okouo, descartado por Luis Casimiro y que seguramente no se volverá a vestir con la camiseta del Unicaja. El congoleño, uno de los canteranos más prometedores de Los Guindos, termina contrato y se va a marchar del club sin asentarse.

Fortaleza interior

Guerrero puede ser útil, pese a llevar muy poco tiempo en el equipo, en la defensa interior del Unicaja. La movilidad de jugadores como Will Thomas, Dubljevic o Labeyrie, que viene de ser el mejor jugador de la ACB en la última jornada. Tres interiores que pueden anotar de tres y también ser contundentes bajo el aro, lo que genera muchas dificultades a la defensa malagueña.

En el lado opuesto, el Valencia cuenta con la baja importante de Matt Thomas, su tirador más fiable y el segundo máximo anotador del equipo tras Dubljevic. En el conjunto malagueño no hay bajas, aunque Salin no está al cien por cien tras la lesión que sufrió una distensión en el gemelo de su pierna izquierda. El finlandés jugará seguro, aunque habrá que ver si puede estar muchos minutos en pista.

Llega el momento más importante del año y el Unicaja tiene que dar la cara esta tarde en un escenario en el que logró una de las mejores victorias de su historia en la Eurocup de hace dos años, pero en la que también fue muy humillado el mes pasado. Es el momento de demostrar orgullo y tratar de salvar la temporada.