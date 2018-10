Con la bendición de Casimiro Pablo Sánchez debutó ante el Zaragoza. Alberto Díaz debuto con Casimiro en 2012. Fernández debutó en la ACB con 17 años. / ACB Fotos El técnico del Unicaja hizo debutar en su día a Jaime Fernández y Alberto Díaz, igual que el sábado dio la alternativa en la élite al júnior Pablo Sánchez JUAN CALDERÓN Lunes, 29 octubre 2018, 00:51

Es el nombre del momento entre los aficionados malagueños, que siempre reciben con alegría el estreno en la élite de un jugador de la cantera de Los Guindos. Pablo Sánchez hizo historia el sábado al protagonizar el debut más joven de un jugador con la camiseta del Unicaja, convirtiéndose así en el primero nacido en el año 2002 en competir en la Liga Endesa y en el tercero del siglo XXI que disputa algún minuto en la competición. Casi nada.

El base natural de Linares ya tiene algo en común con dos pesos pesados en el vestuario del equipo malagueño como Jaime Fernández y Alberto Díaz, pues también recibieron la alternativa en la élite gracias a Luis Casimiro, el primero en el Estudiantes en 2010, y el segundo, en el Unicaja en 2012.

El equipo, con medio camino recorrido hacia la Copa del Rey El Unicaja acumula cinco victorias en seis jornadas en un arranque de temporada muy positivo que le ha permitido recorrer ya medio camino para la Copa del Rey que en 2019 se celebrará en Madrid. Normalmente son necesarios ocho o nueve triunfos para asegurarse una plaza para el torneo copero, por lo que es previsible que el conjunto cajista sea uno de los participantes. La temporada pasada, pese a contar a estas alturas con un triunfo menos, el Unicaja sí que pasó por serios apuros para estar en la cita que se celebró en Las Palmas. Hay que tener en cuenta que la Copa la disputan los ocho mejores equipos clasificados al final de la primera vuelta de la Liga ACB (jornada decimoséptima). El Unicaja afronta esta semana un doble compromiso como visitante. El miércoles jugará por primera vez en su historia en Turín, en la última jornada de la primera vuelta de la Eurocup. El sábado se desplazará hasta Burgos para enfrentarse a un rival que en la pretemporada le infringió un serio correctivo. El conjunto burgalés cayó ayer derrotado en la pista del Real Madrid por 90-77 y ocupa la undécima posición en la clasificación. El Unicaja, por su parte, continúa en cuarta posición con las mismas victorias que el Baskonia (tercero) y a un triunfo del Real Madrid y el Barcelona que han ganado los seis encuentros jugados hasta el momento.

Es evidente que al entrenador del equipo malagueño no le tiembla la mano a la hora de utilizar los recursos de la cantera del club en el que entrena. Eso sí, Casimiro siempre emplea el baremo de la 'meritocracia' y no regala nada. Es decir, que si Sánchez debutó ante el Zaragoza, es porque en la semana de entrenamientos que lo tuvo a sus órdenes cumplió con lo que se le pedía. La edad no es un problema. Lo demostró primero con Jaime Fernández, al que hizo debutar con el Estudiantes cuando tenía 17 años. Fue el 17 de octubre de 2010 en un encuentro ante el Joventut que el Estudiantes perdió por 66-77.

Con 19 años en los banquillos de la Liga ACB, son muchos los jugadores que han debutado con Casimiro, pero lo llamativo es que tres coincidan en el Unicaja. El caso de Alberto Díaz fue singular. Cuando el manchego llegó a Málaga como recambio de Chus Mateo, hizo una particular 'limpia' en la plantilla. Prescindió de Rowland y Valters, aunque este sólo de forma temporal, así que precisaba de un base. En su primera sesión citó a Alberto Díaz y Pepe Pozas y se decantó por el pelirrojo. Lo hizo debutar en un partido contra el Joventut el 26 de abril de 2012, cuando el Unicaja perdió por 80-64. Díaz tenía 18 años y ahí comenzó una carrera que lo ha llevado a día de hoy a la selección nacional.

Y el último 'descubrimiento' de Casimiro es Pablo Sánchez, al que el Unicaja fichó en julio de 2016 después de que fuese el mejor jugador del Campeonato de España infantil. Este verano fue subcampeón de Europa cadete con la selección y en su primera temporada júnior le ha llegado la alternativa con la primera plantilla. El profesionalismo le queda lejos todavía porque acaba de cumplir los 16 años, pero los ejemplos de Fernández y Díaz deben servirle de guía.

De esta manera, Sánchez (5.853 días) entra en la historia de la Liga Endesa com el cuarto jugador más joven en disputar la competición. Por delante de él solo están Ricky Rubio (5.473), Ángel Rebolo (5.578) y Carlos Alocén (5.783). El base ha superado a Domantas Sabonis, que se estrenó en la competición con el Unicaja con 17 años, cinco meses y 10 días.