Boatright llega con ganas: «Soy un ganador» El base estadounidense, recambio de Alberto Díaz, fue presentado como nuevo jugador del Unicaja JUAN CALDERÓN Miércoles, 16 enero 2019, 13:30

El Unicaja presentó este mediodía a Ryan Boatright como refuerzo hasta el final de la temporada. Aunque el jugador lleva desde la semana pasada a las órdenes de Luis Casimiro y ya debutó en el choque ante el Movistar Estudiantes, no fue presentado hasta hoy.

El base de 26 años y 1,83 metros se mostró ilusionado con la posibilidad de haber fichado por el club malagueño, que recurrió a él por la lesión de Alberto Díaz, y explicó que tenía excelentes referencias de la ciudad y el club. «Sabía que era un buen equipo porque jugué aquí con el Cedevita, y sabía que tenía buenos jugadores. Disponía de muy buena información por parte de Veljko Mrsic, que siempre hablaba bien de Málaga, así que estaba contento. Me han recibido con los brazos abiertos y me siento uno más del grupo. Creo que jugué contra Brian, pero Kyle y yo hemos jugado el uno contra el otro durante el periodo universitario«, explicó. Boatright dio detalles de cómo se produjo su fichaje por el Unicaja hace dos semanas. »Fue una llamada muy temprano por la mañana y estuve a punto de no responder, pero mi agente insistió y cogí. Estaba en la Liga de Desarrollo y esperaba alguna oportunidad de la NBA, pero vi que Málaga era una buena opción y decidí regresar a Europa«, dijo.

Boatright, que lucirá el número uno, se definió así. «Soy un ganador. Me gusta competir y lo hago con corazón porque me gusta sentir lo que hago». El jugador mostró su predilección por la Eurocup, aunque es consciente de la importancia de la ACB. «La Eurocup es la competición más importante, por el nivel de los equipos y los jugadores. Quiero ganar la Eurocup. Sé que la Liga Endesa tiene mucho respeto en otras ligas y es una buena competición», afirmó Boatright que ya podrá disputar el torneo europeo la próxima semana en la pista del Limoges.

El jugador estuvo acompañado en su presentación por el secretario técnico del Unicaja, Carlos Jiménez, que razonó de la siguiente forma la elección de Boatright como recambio de Alberto Díaz. «Tratamos de buscar una buena opción por puesto, opción y licencia. Lo venimos siguiendo desde hace tiempo y nos habíamos enfrentado a él cuando jugó en el Cedevita. Teníamos buena referencias y pudimos acceder a él de forma rápida. Tiene experiencia en Europa y viene de un equipo de la Liga de Desarrollo de la NBA y pensamos que nos ayudará porque creemos que está en un buen momento. Es un jugador diferente a Alberto, pero nos ayudará a recolocar la rotación«, finalizó.