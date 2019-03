Boatright es dado de baja y puede haber jugado ya sus últimos minutos en el Unicaja En algunos partidos dejó pinceladas de su capacidad ofensiva, pero la dinámica del equipo no le favoreció y su presencia en la pista se ha ido reduciendo JUAN CALDERÓN Sábado, 30 marzo 2019, 01:02

El Unicaja comunicó ayer el alta de Alberto Díaz y la baja de Ryan Boatright. El estadounidense llegó en Navidad como refuerzo por la segunda lesión de Díaz y no ha dado el rendimiento esperado, en parte porque es un jugador acostumbrado a tener muchos minutos. En algunos partidos dejó pinceladas de su capacidad ofensiva, pero la dinámica del equipo no le favoreció y su presencia en la pista se ha ido reduciendo. Hace dos semanas se lesionó en el encuentro ante el Gran Canaria. Aquellos pudieron ser sus últimos minutos como cajista a tenor de los acontecimientos.

Si, como parece, la semana que viene vuelve Jaime Fernández –que mañana se vestirá, aunque no jugará–, su etapa en el Unicaja puede haber llegado a su fin. Fernández estaba dado de alta en la Liga para cumplir con la normativa de cupos, pero no así Díaz, que fue dado de baja debido a su larga lesión. Ayer el club volvió a dar de alta al malagueño, por lo que el equipo tiene exceso de jugadores, y con el inminente regreso de Fernández a Boatright no le llegarán más oportunidades salvo que haya más lesionados.. El canterano Lucas Muñoz será el encargado de completar la lista de doce para el partido de Zaragoza. Seguramente muchos habrán pensado que otra alternativa sería prescindir de Okouo, pero en el seno del club quieren que el canterano acabe así la temporada.